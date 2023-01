“Sono fascista e omofobo, ma non lapiderò i gay”: così parla un ministro di Israele

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Nonostante le politiche progressiste che Israele ha preso e continua a prendere per allinearsi con la questione dei diritti civili in Occidente, gli scandali all’interno dei partiti e dello stesso governo Netanyahu continuano a preoccupare per una impendente virata verso destra che si fa via via sempre più eclatante.

Dopo la bufera politica che metteva in questione i diritti LGBTQIA+ che ha richiesto anche l’intervento del Capo dello Stato e le polemiche che hanno seguito l’elezione di Amir Ohana, deputato apertamente gay, a Presidente della Knesset, arrivano ora le agghiaccianti dichiarazioni di Bezalel Smotrich, Ministro delle Finanze del governo Netanyahu e leader del partito politico Sionismo Religioso.

Kan, l’emittente radiofonica e televisiva pubblica dello Stato d’Israele, ha reso pubblica la registrazione di un colloquio privato di Smotrich, il cui interlocutore non è stato reso noto, in cui il ministro ha dato una chiara e precisa descrizione di sé e delle sue visioni politiche, in netto contrasto con la linea intrapresa, almeno di facciata, del governo di Netanyahu. Nella registrazione si sente chiaramente Smotrich definirsi in questi termini: «Sono una persona di estrema destra, omofobo, razzista e fascista… ma la mia parola non è mai in questione».

Smotrich ammette poi che i suoi sostenitori sono consapevoli del fatto che sia anti-LGBT e contrario ai diritti civili ma, secondo la sua versione, ai sostenitori non importerebbe: «Sono l’unico a non aver cooperato con la Lista Araba Unita e a preservare la Terra di Israele per i loro nipoti. Mi copriranno le spalle».

La registrazione è avvenuta durante un colloquio con un misterioso interlocutore che, pur non essendo stato rivelato, dovrebbe corrispondere a un importante uomo d’affari. La conversazione tra i due, dapprima molto accaldata e dai toni alti, si è conclusa con un’infelicissima battuta del ministro: «Fissiamo allora i nostri limiti: io non lapiderò omosessuali, e tu non mi farai ingoiare gamberetti (vietati per gli ortodossi osservanti, ndr)».

La comunità LGBTQIA+ israeliana, tuttavia, si sente abbastanza sicura da non sentirsi minacciata dalle posizioni di Smotrich. Poco dopo la circolazione della registrazione, è arrivato infatti un commento pubblico di Ran Shalhavi, presidente di The Aguda – Associazione per l’Uguaglianza LGBT in Israele –, che si dice sicuro di poter affermare come il sentimento di odio di Smotrich non sia condiviso dal popolo israeliano. Almeno, non dalla maggioranza.

Nonostante le politiche pro-LGBT del governo, discriminazione e omofobia non è certo stata eliminata dalla società israeliana. Tuttavia, i casi di violenza sono esponenzialmente diminuiti negli ultimi anni. Shalhavi ha poi aggiunto che, qualora il governo Netanyahu dovesse approvare iniziative o provvedimenti che nuocerebbero alla comunità, sono tuttə prontə a reagire: «Potremmo anche paralizzare l’economia», ha avvertito.

La comunità LGBTQIA+ israeliana è pronta e ben armata a difendersi, qualora ve ne fosse la necessità, ma più in generale preoccupano comunque i segnali contrastanti che arrivano dalla classe politica di Israele. Se da più parti arrivano continuamente voci di sentimenti anti-LGBT, il rischio è che queste implodano distruggendo tutti i passi avanti fatti finora. Non dimentichiamo, d’altronde, che lo stesso partito di Netanyahu è alle sue origini di destra. Se dovessero iniziare scontri all’interno della stessa maggioranza politica, la situazione si farebbe decisamente più critica.

