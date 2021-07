Miss Sudafrica 2021, per la prima volta una donna trans tra le finaliste

2 minuti di lettura

Lehlogonolo Machaba ha 24 anni e correrà per la corona da Miss Sudafrica 2021. Non sa se riuscirà nel suo intento, poiché dovrà scontrarsi con altre 29 concorrenti. Ma che riesca o meno a ottenere il titolo, Lehlogonolo Machaba ha già vinto, perché è la prima donna trans a gareggiare in questa competizione.

E può dire di aver raggiunto il suo obiettivo: essere un punto di riferimento per tutte le ragazze trans. A Times Live ha dichiarato:

Tutto quello che faccio come donna transgender dalla pelle scura è una dichiarazione. La mia semplice esistenza nella società è minacciosa e ci sono molte donne transgender nascoste che hanno paura di uscire allo scoperto per timore di ricevere odio e, peggio ancora, di essere uccise. In questo modo sto aiutando tutte quelle donne a sapere che c’è ancora speranza e che il mondo sta cambiando per sempre, lentamente ma inesorabilmente.

A Miss Sudafrica le donne trans possono gareggiare già dal 2019, e non sono obbligate a rivelare di essere transgender.

Un faro di speranza a Miss Sudafrica 2021

Sebbene il Sudafrica sia un paese all’avanguardia per quanto riguarda i diritti civili, le persone LGBT che vivono fuori dalle grandi città devono affrontare perennemente discriminazioni e aggressioni.

Sono molti gli episodi, ad esempio, di stupro correttivo che sono costrette a subire. Questo è un crimine d’odio, in cui una persona viene violentata per corregge l’orientamento sessuale. Come le terapie riparative, questa tecnica non ha alcun fondamento scientifico.

L’aspirante Miss Sudafrica 2021 Lehlogonolo è una grande attivista per i diritti civili e opera in alcune associazioni che seguono ragazz* che hanno problemi con le normali pratiche burocratiche. Come lavoro, è una model booker di Invade Models (di proprietà del brand DeMollies) ed è diplomata in tecnologia del design della moda.

Oltre a tutto questo, ha spiegato che vuole essere una fonte di ispirazione:

Le donne transgender sono quasi sempre ostracizzate da tali opportunità, motivo per cui non avrei mai pensato di vedere qualcuno come me su una piattaforma del genere. Credo che essere scelti darebbe speranza a molte bambine come me.

L’odio transfobico in Sudafrica

Nonostante i pieni diritti per la comunità LGBT, anche questo paese deve fare i conti con un odio transfobico che sta aumentando sempre più. Odio che porta anche a omicidi. A News24 ha affermato:

L’omicidio quotidiano di persone queer e identificate trans nel nostro paese è devastante. Attraverso la competizione di Miss Sudafrica 2021, sarei in grado di sostenere la comunità LGBTQIA e, più specificamente, le donne che si identificano come queer. Utilizzerei questa opportunità per responsabilizzare ogni persona emarginata e diventare un faro di speranza per le ragazze là fuori, indipendentemente da ciò che pensano che impedisca loro di raggiungere qualsiasi obiettivo abbiano. Con pazienza, perseveranza e duro lavoro, possono ottenere tutto ciò che sognano.