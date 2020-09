Elettroshock e abuso di farmaci per 12 anni: la terribile storia di una vittima delle terapie riparative

Un abuso. Così Joan Bellingham definisce la terapia di conversione a cui è stata sottoposta quando aveva solo 18 anni. Joan è un’infermiera neozelandese, negli anni ’70 sottoposta a una terapia con elettroshock e altre torture. Per più di 200 volte in 12 anni, il corpo di Joan Bellingham è stato attraversato dall’elettricità, e ha raccontato l’orribile esperienza a una commissione che ha aperto un’indagine sugli abusi in Nuova Zelanda tra il 1950 e il 2000.

1970, quando aveva 18 anni e lavorava come infermiera al Burwood Hospital di Christchurch. Joan ha spiegato che non ha mai nascosto il fatto di essere lesbica, considerandolo un fatto da non dover nascondere, nonostante gli anni non fossero dei migliori per le persone LGBT. Ma i suoi colleghi non la pensavano allo stesso modo, e la accusavano di qualsiasi cosa. Poi i maltrattamenti. Alla fine, senza la sua volontà, venne ricoverata nel reparto psichiatrico. Come riporta l’ Otago Daily Times , la storia di questa ragazza inizia nelquando aveva 18 anni e lavorava come infermiera al Burwood Hospital di Christchurch. Joan ha spiegato che non ha mai nascosto il fatto di essereconsiderandolo un fatto danonostante gli anni non fossero dei migliori per le persone LGBT. Ma i suoi colleghi non la pensavano allo stesso modo, e la accusavano di qualsiasi cosa. Poi iAlla fine, senza la sua volontà, venne ricoverata nel

disturbo nevrotico della personalità. Il suo dall’ospedale per brevi periodi. La causa:Il suo ricovero durò 12 anni, con la possibilità di uscireper brevi periodi.

Elettroshock, farmaci e domande: l’esperienza terribile di Joan

Durante il suo ricovero, Joan ha assunto una quantità incredibile di farmaci antipsicotici, secondo quanto ricorda anche superiori al dosaggio considerato normale. E come se non bastasse, 2 volte al giorno era costretta a sottoporsi all’elettroshock.

Sembrava che le lamette di un rasoio mi attraversassero il corpo. […] Vomiterei e piangerei e li supplicherei di non farlo di nuovo.

Cicatrici alla testa, perdite di memoria, mal di testa continuo. Questi gli effetti delle scariche elettriche, per curare la sua omosessualità. Nel 2000 ha anche scoperto di aver contratto l’epatite C, forse a causa delle aste elettriche che venivano utilizzate per l’elettroshock.

Mi faceva domande come, ‘Quante volte alla settimana fai sesso con la tua partner?’, E, ‘Com’è?

12 anni prima di ottenere un risarcimento

Solo nel 1987, Joan ha deciso di presentare un reclamo alla Accident Compensation Corporation (ACC) mostrando le ustioni al cuoio capelluto, unici segni rimasti di quanto ha dovuto sopportare. Dopo 12 anni, ha ottenuto una magra consolazione: 10.000 dollari di risarcimento per le ustioni e 1.500 per il mal di testa cronico.

Per avere giustizia, nel 2012 si è rivolta alla Crown Health Funding Agency, ottenendo 4.000 dollari e il pagamento di una parte delle spese legali.

Mi sentivo costantemente come se stessi lottando in salita per convincere la gente a riconoscermi o credere che quello che stavo dicendo fosse realmente accaduto. L’incertezza nel cercare un risarcimento era grave quasi quanto l’abuso. La mia speranza è che nessuno debba passare quello che ho passato io.

Oggi, la Nuova Zelanda è uno dei Paesi più aperti e tolleranti. L’omosessualità è stata decriminalizzata solo nel 1986, ma già nel 1993 vennero approvate delle leggi contro la discriminazione, fino ad arrivare al 2004, anno delle unioni civili.