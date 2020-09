Mix Milano 2020, Paola Cortellesi eletta Queen of Comedy – serata d’apertura dedicata a Maria Paola, i video

È andata sold out la serata inaugurale della 34 aedizione del Festival Mix Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture, che nella sua cerimonia d’apertura dedicata alla memoria di Maria Paola Gagliano e contro ogni forma di omotransfobia, ha visto 390 persone riempire la sala grande del Piccolo Teatro Strehler, con sedute distanziate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Durante la presentazione del festival, i tre direttori Paolo Armelli, Andrea Ferrari e Debora Guma insieme al responsabile della programmazione Rafael Maniglia, a sorpresa, hanno consegnato il Premio More Love – il riconoscimento a figure dello spettacolo, della cultura e della società civile che si sono particolarmente distinte nella loro attività professionale e personale in pratiche di inclusione e attività sociale – all’Assessore Filippo del Corno con la seguente motivazione:

In quest’anno così speciale, abbiamo deciso di attribuire per la prima volta un premio altrettanto speciale, un More Love Special, a una persona che ha saputo mettere la propria ricca, profonda creatività a servizio della collettività. Qualcuno che è la dimostrazione in carne e ossa che l’arte NON È inutile. Che la cultura NON È inutile. Che la creatività è sempre necessaria, perché può mostrarci mondi possibili, mondi non solo sognabili, ma realizzabili. Per questo, in questa 34^ edizione del Festival Mix Milano di Cinema GayLesbico e Cultura Queer, siamo onorati di attribuire il Premio More Love Special 2020 all’assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Per i suoi otto anni di impegno per la cultura nella nostra città. Per averci mostrato costantemente che un altro modo di fare politica esiste. Perché – con il suo lavoro, il suo entusiasmo e la sua visione – ci ha ricordato che mettere in moto i cambiamenti di cui abbiamo bisogno è, non solo immaginabile, ma anche possibile.