Moda genderless: ecco 15 look di libertà totale per l’inverno

Mai come in questa stagione, il termine genderless sembra essere la parola magica più adatta per fare breccia nel mercato moda, l’apriti sesamo che può davvero tutto, e che ha invaso – in modo più o meno sentito – le passerelle che hanno anticipato i capi che oggi troviamo nei negozi e sugli e-commerce.

In tanti amano lanciare messaggi, campagne, appelli per quella che è diventata ormai una causa sociale, ma la moda politica può essere davvero così credibile nel veicolare un importante messaggio di libertà umana come il nostro? Vogliamo sperare di sì, e ci auguriamo che tutte queste meteore che propongono, come dardi infuocati nella guerra, le loro coraggiose collezioni “genderless” non siano semplicemente un affare di trend, spesso didascalico, destinato a consumarsi e poi scomparire come le spalline imbottite degli anni 80, ma piuttosto un coscienza naturale, stilistica perché no, di espressione della propria personalità.

Vogliamo credere anche noi in questo trend, per il momento stagionale, chissà forse epocale, con la nostra selezione dei 20 look più “liberi” per quest’inverno.