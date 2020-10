Moda Uomo Inverno 2020 – I glitter e le paillettes da uomo sono il trend più glamour del momento

No paillettes, no party. Non recitava così Clooney nel famoso spot, ma il concetto è lo stesso: glitter, brillanti e paillettes sono uno i must have da avere ora. Via libera a tutto ciò che brilla per la sera e non solo: finemente applicati su bomber, cappotti e maglioni, lo stile invernale per l’uomo del 2020 è un mix di glamour e scintillio.

In passerella proposte splendenti, da Balmain che propone un vero e proprio trionfo di luci, dai cappotti, alle felpe alla giacca in suede fucsia con un minuzioso ricamo all over di cristalli, paillettes e perline dorate; a Lanvin e Valentino che hanno rubato la scena con maglioni in lana grossa e completi totalmente ricoperti di paillettes.

Parola d’ordine sparkling; anche secondo McQueen e Dior, che hanno presentato in passerella nelle collezioni autunno-inverno 2020-21 cappotti e mantelle sartoriali in cashmere da gran gala, interamente ricamate a mano e dall’effetto visivo sofisticato e di forte impatto, perfette per le prossime feste natalizie ad esempio.