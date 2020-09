Moda Uomo Inverno 2020 – Il Rosso è il Colore da avere questa stagione

Il colore must have da avere nel guardaroba questa stagione? Il rosso, sicuramente. Amato o odiato la tonalità afrodisiaca che ricorda la passione e l’amore non conosce vie di mezzo, è tra le più difficili da abbinare, e la tendenza autunno/inverno 2020/2021 propone sfumature calde e accese per scaldare anche i giorni più freddi.

Questa stagione ritroviamo il rosso in varie proposte, da quelle più casual e facili da indossare a capi strutturati che di certo non vi faranno passare inosservati in mezzo a tutte le tonalità di grigio che la città offre in inverno; se amate già questa tonalità, Givenchy e Burberry fanno al caso vostro: in passerella abbiamo visto total look in color block, dall’abito con blazer oversize al cappotto doppiopetto in un bel rosso vitaminico.

Se invece preferite abbinare il colore della passione a tonalità più classiche, interessanti le proposte di Neil Barrett, che mixa rosso, nero e caramello insieme e di Prada, che al completo grigio sovrappone un bellissimo cappotto corto dal taglio squadrato.

Prada

N21