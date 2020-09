Moda Uomo Inverno 2020 – La tendenza è il Total Print

Perché limitarsi alla solita t-shirt stampata o al maglione fantasia quando puoi avere un intero look? More is more questa stagione, pare la pensino così i designer che hanno proposto la tendenza total print in passerella.

Un all over di stampe identiche da capo a piedi, oppure differenti, che creano un mix&match di sicuro effetto: Prada propone questa tendenza stampando aristocratici fiori stilizzati e geometrie nelle tonalità del marrone e del grigio su pantaloni e felpe in seta; Louis Vuitton invece sull’effetto onirico delle nuvole, in passerella diversi i look in azzurro con candide nuvole bianche, stampate anche sugli accessori.

Il total print colpisce anche Sacai, che punta sulla stampa leopardata, declinata in varie versioni, utilizzandola in total look e abbinando alla giacca tecnica al pantalone in pile, in un mix giocoso e di tendenza, così come Bethany Williams che propone un caldo outfit realizzato in maglieria intarsiata.

All over prints anche per Moschino, in una stampa barocco style che mette insieme corse, foglie d’acanto e maxy catene dorate, e Philipp Plein, che al ruggente print leopardato nei toni dell’arancione abbina teddy bears immancabilmente logati.

