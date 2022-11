Nikita Dragun, l’influencer trans* detenuta in una prigione maschile della Florida. È polemica

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

26enne imprenditrice, youtuber, modella, truccatrice e influencer belga naturalizzata statunitense diventata celebre nel corso degli anni anche per aver raccontato il proprio percorso di transizione su Youtube, Nikita Dragun, 9 milioni di follower solo su Instagram, è stata arrestata nella notte di lunedì a Miami.

Secondo il rapporto ottenuto da TMZ, la polizia è stata contattata dopo che Dragun è stata vista camminare senza niente addosso nell’area della piscina del Goodtime Hotel, rifiutandosi di vestirsi. Quando sono arrivati ​​i poliziotti, era già tornata nella sua stanza. Gli ufficiali e la sicurezza dell’hotel le hanno poi chiesto di abbassare la musica, perché troppo alta. A quel punto Dragun avrebbe tirato agli agenti dell’acqua da una bottiglietta. Immediato il fermo per percosse a pubblico ufficiale. Nikita è stata successivamente portata nel carcere di minima sicurezza Turner Guilford Knight Correctional Center. In un’ala maschile della prigione.

Nikita è stata infatti identificata come uomo. On line è emerso il video della sua udienza preliminare, in cui l’influencer chiede al giudice di essere trasferita tra un un’ala femminile, piangendo disperata. “Non faccio io le regole”, le risponde il giudice, prima di annunciarle che c’è “una sistemazione adeguata per te in un’area separata” e consigliarle di chiedere ufficialmente un trasferimento.



Secondo quanto riferito, la cauzione dell’influencer è fissata a $ 5.000. Tutto questo per essersi presentata nuda a bordo piscina e aver tirato dell’acqua addosso ad un poliziotto. Jack Ketsoyan, suo avvocato, ha denunciato quanto accaduto a TMZ.

“La situazione con Nikita, che è legalmente donna, che viene rinchiusa in un’unità maschile di una prigione della Florida è estremamente inquietante e pericolosa”. “Questa decisione presa dal dipartimento della contea di Miami-Dade viola direttamente il loro protocollo, che impone che i detenuti transgender siano classificati e alloggiati in base alle esigenze di sicurezza e all’identità di genere“.

Dal Turner Guilford Knight Correctional Center non c’è stata ancora alcuna replica.

Nel 2020, NBC News ha scoperto che su 4.890 persone transgender incarcerate in 45 Stati d’America, solo 15 persone sono state detenute in base al loro genere percepito. Le altre 4.875 persone sono state costrette a vivere in ali carcerarie sbagliate, assegnate partendo dal sesso biologico. Quella di Nikita Dragun, in conclusione, è una storia di profonda ingiustizia e chiara transfobia che nell’America di oggi è tristemente prassi quotidiana.

© Riproduzione Riservata