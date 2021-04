Nina Verdelli, giornalista travolta dalla misoginia per aver sostenuto il DDL Zan

2 minuti di lettura

NinaVerdelli, giornalista di Vanity Fair e Glamour, nella giornata di ieri è stata pesantemente attaccata su Twitter da un profilo senza foto, identificato solo con il nome Andrea Pulze, solo per aver pubblicato un post a sostegno del ddl Zan, che domani dovrebbe essere calendarizzato in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Nel tweet, Nina Verdelli aveva scritto:

Io voglio che mio figlio cresca in un Paese in cui la diversità è protetta e l’odio messo al bando. Approviamo subito il ddl Zan.

Ed è in risposta a questo post che sono arrivate le critiche omofobe alla legge e le offese sessiste:

La giornalista, un minuto dopo, ha ricevuto un altro tweet dalla stessa persona, scrivendo “Sparati, tr*ia pidiota“. Con questi due messaggi Nina ha quindi nuovamente fatto notare la necessità del ddl Zan:

Purtroppo è ricominciata la solfa dell’anno scorso, quando mi si augurava la morte, a me e al mio bambino. Ecco un motivo in più per approvare il #ddlzan: se fosse legge, sarebbe prevista un’aggravante per misoginia per chiunque osasse definirmi “carogna” o “figlia di tr*ia”.