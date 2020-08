No, Tomboy non è un gioco perverso. Quello descritto da ‘Latina Oggi’ si chiama bullismo

“Le Tomboy sono sempre esistite” conferma Valerio Vitale, Presidente Sei come sei – Arcigay Latina. Infatti, con Tomboy ci si riferisce ad adolescenti che stanno ancora esplorando la propria identità. Sono contro i due genere binari (ma non per questo si possono definire non binarie), uomo e donna, ma vanno oltre la cultura eteronormativa. Le Tomboy non sono perverse, non sono malate. Potrebbero anche essere dei ragazzi trans, oppure delle ragazze lesbiche. Quello a cui si riferisce l’articolo ha un altro nome, ben noto e molto più pericoloso: bullismo.

Altro piano, completamente diverso, è quello dei fenomeni conflittuali e violenti tra adolescenti. Quel fenomeno ha un solo nome: bullismo. Ed è un’emergenza gravissima, che non va confusa con altro. Non ci è dato sapere se esiste un’inchiesta in procura su un fatto accaduto tra adolescenti nella nostra città. Siamo però certi che quel fatto (o “fenomeno”) non si chiama Tomboy, bensì bullismo.

Così conferma Valerio Vitale, che chiude la questione.

Non è comunque detto che dietro l’articolo di Latina Oggi vi sia l’intenzione di discriminare o reputare come malate o perverse le Tomboy, così come la decisione di affibbiare questo nome al gioco. Più semplicemente, si tratta di un tema molto ampio e complesso, che andrebbe trattato in modo approfondito.