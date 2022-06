Non sono una signora, su Rai2 un programma con personaggi famosi in abiti da drag queen

< 1 min. di lettura

Il Cantante Mascherato che incontra Drag Race. La Rai ha svelato un nuovo programma in arrivo lunedì 7 novembre su Rai2, Non sono una signora, con personaggi famosi in abiti drag. Una giuria ad hoc dovrà cercare di scoprire chi si cela dietro trucco e parrucco, svelando il ‘vip’ di turno.

Uno show en-travesti, perché parlare di arte drag in simili termini sarebbe fuori luogo, con 5 puntate previste e finalissima in onda lunedì 5 dicembre. Tutto tace sul nome del conduttore e dei giurati, per un format che vede mamma Rai aprirsi ad un mondo recentemente già rappresentato su Rai1 dalle Karma B, in onda in 2a serata con Ciao Maschio, e da Drusilla Foer, acclamata a Sanremo 2022 e da poche settimane in onda proprio su Rai2 con l’Almanacco del Giorno Dopo.

“Il programma sulle drag queen è un gioco comico, non è veicolo di indottrinamento. L’arte en travesti funziona molto”, ha precisato Stefano Coletta in riferimento a “Non sono una signora”, con la destra nazionale probabilmente già in rampa di lancio nell’alimentare polemiche insensate nei confronti dello show. Si accettano scommesse.

