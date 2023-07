0:00 Ascolta l'articolo

Questa sera è andata in scena la finale della prima edizione di “Non sono una signora”, il Drag Show condotto da Alba Parietti che dopo 8 mesi di tira e molla è approdato in piena estate nel prime time di Rai Due conquistando il cuore del pubblico italiano e trasformandosi ben presto in uno dei programmi cult della stagione estiva.

A giudicare la gara due amatissime giurie: la prima, quella vip, composta da Cristina D’Avena con Sabrina Salerno e Amanda Lear (che per l’occasione ha sostituito Mara Maionchi) con Filippo Magnini, che hanno avuto il compito di indovinare l’identità dei personaggi famosi nascosti dietro al travestimento Drag; la seconda, quella composta dalle professioniste Vanessa Van Cartier, Maruska Starr e Elecktra Bionic.

A sfidarsi, invece, le 6 concorrenti che nel corso delle quattro puntate precedenti sono riuscite a passare il turno, ovvero: She Funk, The Nancies (l’unica coppia), Ayumi Flambè, Meusa Du Champ e Energy Crisis. Una battaglia sudatissima che ha visto le Drag Queen competere a colpi di Catwalk e di Lip-Sync, fino all’elezione della vincitrice.

Non sono una signora: la classifica finale

Ma chi ha vinto Non sono una signora? Come da pronostici, a trionfare sono stati i comici Gigi e Ross che si nascondevano sotto la maschera dei The Nancies.

Il duo comico, proprio nel tardo pomeriggio di oggi, aveva commentato i rumors sulla loro possibile presenza nel programma in questo modo: “Abbiamo letto un sacco di commenti di chi ci associa all’unica coppia che partecipa a Non Sono una Signora su Rai2. Stasera, incuriositi, guarderemo anche noi la finale…”.

Al secondo posto, invece, si è classificato l’ex volto noto di Amici di Maria De Filippi: ovviamente stiamo parlando di Andreas Muller, alias She Funk. Sin dalla prima puntata il pubblico aveva intuito potesse trattarsi di lui e i pronostici, anche in questo caso, sono risultati veritieri.

Medaglia di bronzo, invece, per il conduttore televisivo, ex rugbista ed ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Andrea Lo Cicero che nelle prima edizione di Non Sono una Signora ha vestito i panni della Drag Queen Meusa du Champ.

Abbandonato il podio, al quarto posto troviamo il ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo Enzo Paolo Turchi che ha sfoggiato tutta la sua bravura nella danza indossando la maschera dal nome Energy Crisis. Anche la sua partecipazione al programma era già stata data per certa in occasione della scorsa puntata: il pubblico, infatti, grazie agli indizi aveva sin da subito intuito che si trattasse di lui.

Il quinto posto della prima edizione di Non sono una signora è stato occupato dall’attore Simone Montedoro, alias Ayumi Flambè, arrivato in finale grazie al Golden Lipstick assegnatogli dalla giuria vip nella scorsa puntata.

