Nonno aggiorna le foto di famiglia dopo la transizione del nipote transgender. Il dolcissimo video

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Nico Cazorla ha 20 anni e ha recentemente documentato su TikTok la propria transizione, con uno degli ultimi video pubblicati presto diventato virale. La scorsa settimana Cazorla ha fatto visita all’amato nonno, che gli ha chiesto una foto recente. Il motivo? Sostituire la vecchia foto in cui Nico non era ancora Nico. Immagini che mostrano il nonno del giovane mentre accuratamente sostituisce la foto ormai datata, sorridendo dinanzi alla nuova cornice di famiglia, al fianco del nipote adorato.

Nico ha spiegato a Newsweek come mai abbia deciso di condividere la propria transizione su TikTok, diventando presto seguitissimo.

“Un video di me che mi comportavo da stupido in ospedale con mio padre è diventato virale“, ha ricordato. “Mi sono reso conto che molte persone nella comunità trans volevano vedere di più su cosa comporti la chirurgia, quindi ho continuato a postare e ogni video che ho pubblicato è esploso“.

Questo è il primo dei suoi video in cui sono presenti i suoi nonni, da sempre al suo fianco.

“Ho postato questo video perché molti giovani trans hanno paura di ciò che i loro familiari penseranno o faranno quando faranno coming out”. “Certamente ero preoccupato anche io. Ho pubblicato il video di nonno per dimostrare che non è un problema generazionale, che l’essere anziani non può essere una scusa per non supportare la famiglia che dovresti amare”. Non a caso, nel video Cazorla si riferisce a suo nonno come “l’unico che non ha mai sbagliato“.

“È ragionevole che le persone incasino i tuoi pronomi o ti rinomino accidentalmente dopo aver fatto coming out, ma lui non ha avuto alcun problema. Non ha mai sussultato una volta. Da anziano, sta dando l’esempio al resto del mondo. Significa molto per me. Scrive anche appunti con il mio nome da spargere in tutta la casa, in modo che mia nonna malata di Alzheimer si ricordi come mi chiamo quando se ne dimentica. Sono entrambi così solidali e sono molto fortunato ad averli nella mia vita”.

© Riproduzione Riservata