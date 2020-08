I venerdì mattina tornano ad affollarsi di musica. L’estate sta per giungere al termine e le playlist cominciano a cambiare dischi. Via i cocktail, le salse e le isle bonite. L’autunno è alle porte e gli artisti di mezzo mondo non possono di certo farsi trovare impreparati. Quali sono le uscite musicali di fine agosto 2020 da tenere sott’occhio?

Emma, in procinto di sedersi per la prima volta al tavolo dei giudici di X Factor, ha rilasciato Latina, scritto per lei da Calcutta, Dario Faini e Davide Petrella. La produzione del brano è stata affidata a Dardust. “Una canzone forte e diretta che profuma di libertà, mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento” ha rivelato l’artista, che nelle scorse ore ha annunciato di essere guarita dalla malattia che l’affliggeva da tempo.

In rotazione radiofonica da martedì 25 agosto 2020 è Graffiti, il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album di Annalisa, dal titolo Nuda. Il nuovo progetto discografico, in uscita il 18 settembre prossimo, vanta collaborazioni con Achille Lauro – continua il sodalizio dopo Sanremo e la cover di Sweet Dreams per l’ultimo album del rapper -, J-Ax, Rrkomi e Chadia Rodriguez. Il nuovo singolo segue l’inedito Houseparty ed è stato prodotto da Michele Canova.