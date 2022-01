10 notizie su omosessualità e religione

5 minuti di lettura

«Spero che capiranno il messaggio che voglio dare: è una forma di protesta contro la Chiesa che demonizza l’omosessualità, demonizzando nel contempo la natura, perché l’omosessualità è sua figlia.»

Queste parole, scritte dal poeta e scrittore siciliano Alfredo Ormando, confermano la sua chiara volontà di morire per sensibilizzare sul tema dell’omofobia da parte della Chiesa Cattolica. Alfredo, con alle spalle esperienze tragiche di abbandoni, allontanamenti per via del suo orientamento sessuale (in particolare da parte di istituzioni religiose a cui chiese accoglienza), si diede fuoco nel 1998 in Piazza San Pietro.

A lui è dedicata la giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità, istituita da Arcigay un anno dopo la sua morte. Una ricorrenza che ancora oggi è importante celebrare per riflettere sul rapporto che le fedi religiose e i loro rappresentanti hanno con le persone LGBTQ+.

Seppur dal 1998 alcune confessioni abbiano mostrato segnali di importante apertura, le tre grandi religioni monoteiste chiudono ancora le porte al dialogo mostrando continui atteggiamenti di ostracismo, condanna nei confronti delle persone non cishet. I discorsi religiosi celebrano un dio d’amore e di misericordia, ma spesso invocano odio e condanna per le persone LGBTQ+.

La libertà di religione è sacrosanta, ma in una società rispettosa dell’umanità nessuno (neppure un prete, un imam o un rabbino) può incitare all’odio e all’intolleranza, può diffondere discriminazione, può ostacolare l’uguaglianza di ogni persona davanti alla legge, può promuovere pratiche come le terapie di conversione.

Sul nostro portale in questi anni abbiamo cercato di mettere in luce tutte le questioni, gli approfondimenti e le notizie di attualità inerenti al rapporto tra omosessualità e religioni. Ecco le principali news che abbiamo scritto.

Omosessualità e religione: cosa dicono il Vecchio e Nuovo Testamento?

Le confessioni più conservatrici si oppongono alle relazioni omosessuali utilizzando i passi testuali dell’Antico e del Nuovo Testamento, i quali descrivono le relazioni sessuali umane come unicamente eterosessuali ed entro un preciso disegno voluto da Dio per il mondo. Tuttavia, sono ormai diversi gli studiosi che chiedono la revisione di queste interpretazioni e letture, in quanto si è scoperto che l’omosessualità non è condannata dalla Bibbia quando si tratta di una relazione amorevole, responsabile e matura. Ed alcune storie presenti sarebbero, oltretutto, a tematica omosessuale, come quella tra Davide e Gionata oppure tra Rut e Noemi.

Leggi di più nell’approfondimento

Nel Levitico non si condanna l’omosessualità: la traduzione era errata. Ma la Chiesa lo sa?

In questo approfondimento ci addentriamo ancora di più a riguardo di interpretazioni sbagliate delle Sacre Scritture. Nel Levitico, in particolare, vengono condannate alcune azioni, tra cui l’incesto e l’adulterio tra uomini.

Un recente rapporto di 80 pagine conferma, tuttavia, che la Chiesa, per lungo tempo, ha travisato queste Scritture. Lo studio, condotto dall’Istituto Wijngaards per la ricerca cattolica, ipotizza, per esempio, che questi versi parlino delle relazioni sessuali all’interno di una stessa famiglia, quindi ci si riferisce all’incesto. Prosegui leggendo l’articolo qui sotto per scoprire di più.

Qui l’approfondimento

“Siamo scoraggiati da un Dio maschio e bianco”, dalla Germania la proposta per un Dio* non binario

La comunità Katholische Junge Gemeinde ha chiesto alla Conferenza Episcopale della Germania di aggiungere l’asterisco dopo la parola Dio, proposta immediatamente respinta dai vescovi delle 27 diocesi tedesche.

Ma sono sempre di più ə fedeli scoraggiatə “dall’immagine di un Dio maschio, patriarcale, bianco”.

Leggi di più nell’articolo

Suor Jeannine riabilitata dalla Chiesa, una vita spesa per i diritti LGBTQIA+

Suor Jeannine Gramick è una delle più ferventi paladine dei diritti LGBTQIA. Di recente Papa Francesco ha ringraziato la religiosa per i suoi 50 anni al fianco della comunità.

Qui l’articolo

La Germania sfida il Vaticano: centinaia di sacerdoti hanno benedetto coppie LGBT

Il divieto da parte del Vaticano, ed in particolare della Congregazione per la dottrina della fede, di benedire le coppie LGBTQ+ unite civilmente o sposate è stato ampiamente criticato da parte di molti sacerdoti tedeschi. In Germania è nata una vera e propria campagna mediatica che chiede di continuare a benedire ogni tipo di amore.

Di più sulla campagna #liebegewinnt

Regno Unito, la Chiesa del Galles potrebbe eleggere la prima donna lesbica come arcivescovo

In un Regno Unito dove la Chiesa d’Inghilterra continua a negare le celebrazioni e le benedizioni ai matrimoni egualitari, ci sono posizioni più avanguardiste come quelle della Chiesa del Galles che da ottobre 2021 ha concesso questo tipo di benedizioni. Ma è proprio nella Chiesa del Galles che potrebbe esserci la vera svolta.

Cherry Vann, vescovo anglicano britannico e donna lesbica sposata civilmente con la sua compagna, potrebbe essere eletta come arcivescovo.

Leggi di più nell’articolo

Quando Desmond Tutu si scusò con i gay per i mali della chiesa

In questo articolo ricordiamo la vita di Desmond Tutu, l’arcivescovo che nel 2001, durante una conferenza sull’omofobia a Città del Capo, si scusò con la comunità LGBTQ+ per il modo in cui era stata fino ad allora trattata dalla chiesa.

Leggi ora

Papa Francesco: “Coppie che non vogliono figli e hanno cani e gatti. Disumano negare paternità e maternità”

Papa Francesco, che ha sempre rimproverato le famiglie arcobaleno e, in particolare, le donne che vogliono donare amore a chi non può averlo tramite gestazione per altri, è tornato a parlare di paternità e maternità. Ovviamente eterosessuali.

Qui l’articolo

La Chiesa metodista dice sì al matrimonio egualitario

A luglio 2021 la Chiesa metodista ha dato il suo via libera al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Molti hanno celebrato la notizia e l’hanno descritta come un segno di un “cambiamento significativo” negli atteggiamenti cristiani nei confronti della comunità LGBTQ+.

Qui per approfondire

Il 17 marzo è il giorno di San Patrizio: la storia a tinte arcobaleno del santo irlandese

Non tutti sanno che San Patrizio, celebrato in tutto il mondo il 17 marzo, possa essere stato gay. Secondo quanto riportato in Terrible Queer Creatures, un libro di Brian Lacey dedicato proprio ai personaggi LGBT dell’Irlanda, San Patrizio avrebbe intessuto una storia d’amore con un ragazzo di nome Benignus.

Qui la storia

