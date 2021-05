La Germania sfida il Vaticano: centinaia di sacerdoti hanno benedetto coppie LGBT

3 minuti di lettura

Quasi 1000 sacerdoti benediranno le coppie LGBT

Nonostante la decisione della Congregazione per la dottrina della fede del Vaticano, la quale ha vietato la benedizione delleunite civilmente o sposate, i sacerdoti tedeschi hanno ieri avviato un’iniziativa denominataovvero “l’amore vince”. Lavietava categoricamente ogni tipo di benedizione alle coppie dello stesso sesso, poiché vista come una dimostrazione dia un’unione che la Chiesa ancora non approva totalmente. Questo divieto è però stato criticato aspramente da molti sacerdoti, specialmente indove è nata questaA seguito del divieto, in Germaniatra sacerdoti, funzionari laici e diaconi hanno firmato una petizione in cui confermavano che avrebbero continuato la benedizione per le coppie LGBT. Ilè stata la data di inizio, con tanto di portale in cui è possibile scoprire le chiese che hanno aderito all’iniziativa e gliper il sacramento.

Rischio scisma

Non rifiutiamo una cerimonia di benedizione. Lo facciamo sotto la nostra responsabilità di pastori, che promettono alle persone nei momenti importanti della loro vita le benedizioni che solo Dio dà. Rispettiamo e apprezziamo il loro amore e crediamo anche che le benedizioni di Dio siano su di loro.

Non considero iniziative pubbliche come quelle programmate per il 10 maggio un segno utile e una strada che porti lontano. Le celebrazioni di benedizione hanno la loro dignità teologica e il loro significato pastorale e non possono diventare strumenti di manifestazioni o azioni di protesta.

Per nonil divieto della Congregazione, i sacerdoti sono ricorsi a un escamotage, decidendo di “usare” ilper portare avanti l’iniziativa, ovvero ildegli uomini di chiesa. In questo modo, ha spiegato Klaus Nelissen uno dei promotori) al Wall Street Journal : “Nessun vescovo può dire loro di non farlo, dal momento che lo stanno facendo nel loro tempo libero“.Neldell’iniziativa, i promotori si dicono convinti di questainvece dal presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignornonostante sostenga la campagna #liebegewinnt:E mentre le benedizioni proseguono, c’è qualcuno che parla diInfatti, ormai da tempo si richiede una riforma sostanziale all’interno della Chiesa, che andrebbe oltre a quest’ultimo ammutinamento, e che comprenderebbe anche ildei sacerdoti e il