Orkun Kokcu, calciatore turco si rifiuta di indossare la fascia rainbow: “Contraria alla mia religione”

21enne calciatore olandese naturalizzato turco, centrocampista del Feyenoord e della nazionale turca, Orkun Kokcu è finito nell’occhio del ciclone dopo essersi rifiutato di indossare una fascia rainbow contro l’omotransfobia nel calcio nella partita giocata e vita contro l’AZ Alkmaar.

“Ho deciso di non indossare la fascia arcobaleno in questo turno”, ha precisato Kokcu, obiettivo di mercato dell’Arsenal, primatista in premier league, e dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. “Rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Ognuno è libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo l’importanza di questo gesto, ma a causa delle mie convinzioni religiose, non mi sento la persona giusta per sostenerla”. “Posso immaginare che alcune persone siano deluse da questo, ma questa non è assolutamente la mia intenzione, anche se mi rendo conto che potrei non essere in grado di togliere immediatamente quella sensazione con queste parole. Spero che anche la mia scelta per motivi religiosi venga rispettata”.

La fascia OneLove verrà indossata da una decina di capitani ai prossimi mondiali di calcio in Qatar, per dire basta all’omotransfobia. Nel weekend appena trascorso tutti i club d’Olanda hanno aderito all’iniziativa, con Kokcu, autore di un goal e di un assist, che ha declinato l’invito.

Al posto del 21enne, il cui cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, la fascia rainbow è stata indossata da Gernot Trauner, 30enne compagno di squadra del Feyenord.

