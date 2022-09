Oscar 2023, “Il Signore delle Formiche” e “L’Immensità” tra i 12 film che rappresenteranno l’Italia

2 min. di lettura

Sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dei 95^ Academy Awards. Lo scorso anno Paolo Sorrentino riuscì ad entrare in cinquina con È stata la mano di Dio, poi sconfitto dal giapponese Drive my Car.

Per l’edizione del 2023 hanno proposto la propria candidatura 12 film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022.

Gli auto-candidati sono Chiara di Susanna Nicchiarelli, Il Colibrì di Francesca Archibugi, Dante di Pupi Avati, Giulia di Ciro De Caro, Mindemic di Giovanni Basso, Nostalgia di Mario Martone, L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido, Le otto Montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Piccolo Corpo di Laura Samani, La Stranezza di Roberto Andò e due titoli LGBTQ+ recentemente visti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, che in poco più di 10 giorni di programmazione in sala ha incassato quasi 1 milione di euro, e l’Immensità di Emanuele Crialese, riuscito ad incassare 261.673 euro al weekend d’esordio.

Il Signore delle Formiche racconta quanto avvenuto nel 1968 in Italia ai danni del poeta Aldo Braibanti, condannato per “plagio” a nove anni di carcere, due dei quali effettivamente scontati. Un processo alla sua omosessualità che fece clamore in tutto il mondo. L’Immensità è invece il film più intimo di Crialese, che ha attinto dalla propria storia di transizione, pubblicamente taciuta fino al mese scorso. Anche L’Ombra di Caravaggio di Michele Placido, ancora inedito, dovrebbe affrontare tematiche queer, raccontando la bisessualità dell’artista. Ma il favorito parrebbe essere Nostalgia di Mario Martone, presentato all’ultimo Festival di Cannes.

Gianni Amelio riuscì ad entrare nella cinquina finale Oscar con Porte aperte, nel 1991 (vinse lo svizzero Viaggio della speranza), per poi essere nuovamente candidato italiano nel 1993, nel 1995 e nel 2005 con Il ladro di bambini, l’America e Le chiavi di casa, che fallirono però l’ingresso in cinquina. Emanuele Crialese rappresentò il Bel Paese nel 2007 con Nuovomondo e nel 2012 con Terraferma, entrambi scartati dalla cinquina finale. Dal 2000 ad oggi, solo 3 film italiani sono riusciti a correre per l’Oscar al miglior film straniero. La bestia nel cuore di Cristina Comencini nel 2006, La Grande Bellezza e lo scorso marzo È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, regista in trionfo nel 2014.

La commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 settembre 2022. L’annuncio delle Shortlist è previsto per il 21 dicembre 2022; le Nomination verranno annunciate il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscars® si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

