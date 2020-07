Palermo, strisce pedonali arcobaleno davanti al Teatro Massimo

Sabato pomeriggio il Coordinamento Palermo Pride è sceso in piazza ai piedi del teatro Massimo insieme a una rete di associazioni, movimenti e realtà per una manifestazione celebrativa e ricca di interventi nel rispetto del distanziamento fisico per prevenire il contagio da Covid. Non un corteo, niente palloncini né carri con la musica e serpentoni, ma una corale organizzazione che ha riempito le piazze dando vita alla manifestazione “Alleanza dei corpi – piazze in rete #nonèilpride”.

Retake Palermo, in tal senso, ha realizzato delle bellissime strisce pedonali arcobaleno proprio davanti al meraviglioso teatro Massimo, costruito a fine ‘800. “Tranquillizziamo tutti i “paladini della legalità della domenica” che tutte le nostre azioni sono svolte sempre nel rispetto delle regole e dietro regolari autorizzazioni concesse dall’autorità competente”, hanno precisato gli organizzatori, prima di cedere ad una doverosa foto di gruppo dinanzi alle strisce rainbow.

Per l’occasione è stata realizzata anche una scritta arcobaleno di 90 metri per dire basta ad ogni tipo di razzismo: “Ogni vita va Salvata”.