Papà gay, single e la gestazione per altri: un sogno che si avvera

2 minuti di lettura

David Watkins è un insegnante di sostegno. Single, 42 anni, omosessuale. Ha avuto sempre un sogno nel cassetto: avere un bambino. Ma essendo senza un compagno non ha mai potuto fare ricorso alla maternità surrogata. Questo perché fino al 2019, nel Regno Unito solamente le coppie potevano ricorrere alla GPA.

Dave ha atteso pazientemente che la modifica della legge sulla questione si riformasse. Ed è così diventato il primo papà single britannico. Il suo sogno si chiama Miles, ha ora 6 mesi, e hanno da poco iniziato la loro vita insieme.

Per Dave, avere un figlio era l’obiettivo da raggiungere. Per anni si è sentito depresso e triste, perché non riusciva ad immaginare la sua vita senza un piccolo da accudire e crescere. Ha spiegato al Times:

Sono felicissimo perché voglio dire a tutte le persone che oggi è possibile diventare padre anche se sei gay e single come me. Ho passato anni della mia vita depresso perché pensavo ce non sarei mai potuto diventarlo e invidiavo i padri della mia età che invece portare vivere gioie simili.

Tantissimi i bambini nati tramite maternità surrogata

Miles è solo uno degli oltre 450 bambini nati ogni anno tramite la maternità surrogata. Non è facile portare avanti la pratica. Ci possono volere mesi, mille richieste, mille documenti. Prima di tutto, lo Stato garantisce i diritti della madre surrogata, che come sempre, può decidere di tenere il bambino in ogni momento, fino a quando i diritti non passano alla coppia o al genitore single.

Dave Watkins, come altre centinaia di genitori, è ricorso alla maternità surrogata con la 37enne Faye Spreadbury, conosciuta nel corso di un evento. Lì, hanno deciso di procedere, con un ovulo donato (non si conosce il nome della donna) e fecondato con il seme di Dave. Nove mesi dopo (più o meno), è arrivato il piccolo Miles.

Tutte le avventure di Dave e Miles sono documentate nel profilo Instagram che il papà ha aperto, riempiendolo di foto di lui e del suo piccolo. Attraverso il profilo, è anche possibile dare supporto e chiedere informazioni in merito.