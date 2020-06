Il PD ricostituisce il Dipartimento Diritti, a guidarlo Monica Cirinnà: ‘una lotta contro le discriminazioni’

Un segnale, quello dato dal Partito Democratico, rivolto alla comunità LGBT. Un modo per dire che si deve tornare a parlare dell’Italia dei Diritti, quasi completamente dimenticata dopo la legge sulle unioni civili, ormai 4 anni fa. E il nuovo Dipartimento Diritti sarà affidato alla madre di quella legge: Monica Cirinnà.

Per la senatrice democratica, questo incarico sarà il primo all’interno della dirigenza PD, guidata dal segretario Nicola Zingaretti. Tutti conosciamo l’impegno eccezionale della senatrice Cirinnà per le persone LGBT in Italia, e proprio per questo appare come la persona giusta a guidare il Dipartimento Diritti.

La stessa senatrice ha già commentato la notizia, annunciando il suo impegno concreto per conquistare finalmente la parità dei diritti.

Il messaggio della Cirinnà alla guida del Dipartimento Diritti

“Al lavoro per apertura e ascolto dentro e fuori partito con tavoli permanenti“.

Con queste parole, la senatrice dem ha aperto il suo messaggio. Poi continua: