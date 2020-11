Perugia, prima Università con Sportello Antiviolenza legato anche a orientamento sessuale e identità di genere

È stato presentato oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, lo Sportello Antiviolenza dell’Università degli Studi di Perugia. Uno spazio di ascolto rivolto a student* e a personale dell’Ateneo per intercettare ed arginare la violenza in ogni sua forma, che ha trasformato l’Università di Perugia nella prima a livello nazionale a dotarsi di uno Sportello Antiviolenza che si occupa non solo della violenza e delle discriminazioni di genere, ma anche di orientamento sessuale e identità di genere. Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos LGBTI, ha così celebrato l’evento.

Crediamo che questo sia un momento importante per il nostro Ateneo, una celebrazione del 25 Novembre differente dalle altre, perché segna la nascita di un servizio reale per tutta la comunità universitaria. Un servizio che vede l’Università di Perugia tra le prime a livello nazionale e sicuramente la prima ad includere e affrontare, insieme alla violenza di genere, anche la violenza e le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Lo Sportello Antiviolenza di UniPG, che entrerà in funzione già da giovedì 26 novembre, è gestito in sinergia e grazie al contributo delle associazioni Liberamente Donna ETS, Omphalos LGBTI, Associazione Donne contro la guerra, Libertas Margot, Accademia Pietro Vannucci e Forum Donne Amelia. In questo contesto, Omphalos porterà con sè con la sua trentennale esperienza nelle tematiche della lotta alla violenza e alla discriminazione verso le persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersex. In particolare, l’esperienza del suo centro d’ascolto e di accoglienza, dove psicologhe lavorano da anni con persone in difficoltà che hanno subito discriminazioni e violenze legate al loro essere omosessuali o transessuali in tutti gli ambiti della società.