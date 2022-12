Chi è Pierangelo Greco, makeup artist genderfluid del momento su TikTok

0:00 Ascolta l'articolo

Tra lə content creator di successo orgogliosamente appartenenti alla comunità LGBTQIA+ c’è Pierangelo Greco.

Make up artist e beauty creator, Pierangelo, grazie ai video dove mostra il suo viso truccato come un’opera d’arte (ma grazie anche al modo sincero di raccontarsi ai follower), è riuscito a conquistarsi in pochissimo tempo una folta schiera di follower su piattaforme come TikTok e Instagram.

Dopo il suo coming out come genderfluid e gay, Pierangelo sfrutta i suoi canali per pubblicare contenuti contro l’omobilesbotransfobia, di cui è spesso vittima sui social, e video ironici contro la mascolinità tossica (quel tipo di mascolinità che, ad esempio, non vuole che un maschio cisgender si dedichi ad attività come il trucco). Si va così ad aggiungere alla lista di tiktoker e creator LGBTQIA+ che cercano di rendere gli spazi virtuali sempre più rainbow ed inclusivi, come fanno ad esempio Mario Farris, Francesco Cicconetti (aka Mehths) ed altre personalità influenti della gen Z. La stessa piattaforma (TikTok Italia) ha riconosciuto Pierangelo come esponente della comunità queer di TikTok e durante il mese del Pride ha invitato l’influencer a realizzare qualcosa di originale e a tematica.

Scopriamo qualcosa di più sul talentuoso artista del trucco, dallo stile e marchio di fabbrica inconfondibili ed unici nel colorato panorama delə influencer italianə: qui di seguito alcune info sulla vita di Pierangelo Greco, sui suoi studi, le sue esperienze, i progetti lavorativi in corso e sul perché merita di essere seguito, sostenuto e apprezzato.

Bio di Pierangelo Greco: età, origini, studi e città dove vive

Pierangelo Greco, il content creator con 685 mila follower su TikTok e 106 mila follower su Instagram, nasce in un piccolo paesino in provincia di Lecce nel 2001. Qui vive la sua infanzia ed adolescenza con la famiglia e frequenta il liceo linguistico. In questi anni inizia a sperimentare il trucco con l’utilizzo di acquerelli per non farsi scoprire dai genitori.

A 17 anni, quando fa coming out in famiglia, Pierangelo non ha più timore di alcun pregiudizio e, grazie al sostegno dei genitori, riesce ad esprimere pienamente sé stesso e la sua arte. Decide nello stesso anno di trasferirsi a Roma con la sorella per inseguire i suoi sogni da artista del trucco: fino a circa 20 anni vive nella Capitale dove frequenta un’importante accademia per futurə professionistə del makeup.

Durante la sua formazione accademica inizia a pubblicare contenuti professionali sui suoi profili social, dove dà consigli di trucco e dove mostra le sue prime creazioni: la sua community, quella che lui definisce la sua “famiglia”, il suo #teampierangelo, cresce moltissimo e, nonostante le molte critiche da parte di haters omobilesbotransfobici, non demorde.

Oggi Pierangelo, dopo aver maturato numerose esperienze lavorative non soltanto sui social, vive a Milano con il suo amato cane Ciccio ed è diventato un punto di riferimento della beauty community e della comunità LGBTQIA+ italiane. Per il mese del Pride non soltanto crea e condivide ogni anno dei makeup arcobaleno, ma viene anche invitato come ospite dalle organizzazioni LGBTQIA+ in occasioni di manifestazioni ed eventi a tematica: nel 2021, ad esempio, in occasione della partnership tra TikTok Italia e Lovers Film Festival (kermesse internazionale di pellicole con tematiche LGBTQ+), Pierangelo Greco ha realizzato una LIVE streaming in-app in collegamento dal palco torinese del Lovers Film Festival per regalare alla community l’emozione della premiazione in diretta.

Come abbiamo scritto nel paragrafo precedente, Pierangelo Greco ha fatto coming out con la famiglia a 17 anni.

Prima lo ha fatto con la sorella, poi con il fratello e successivamente con i genitori. Non solo: in occasione della giornata contro l’omobilesbotransfobia del 17 maggio 2021, Pierangelo Greco ha fatto coming out anche con la nonna, Liliana De Pascalis, ex insegnante di matematica e fisica.

Pierangelo ha registrato il momento del coming out e lo ha condiviso sui social, regalando alla propria community un istante della sua vita così personale, importante e commovente: la reazione della nonna è stata di estrema naturalezza e le sue parole sono state di grande sostegno. Ecco le parole della nonna di Pierangelo Greco al coming out del nipote: “Non c’è niente di sbagliato. Io ti voglio bene da morire. La nonna per te impazzisce”.

Parlare del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere (chiaramente non etero e/o cisgender) ricordiamo che è sempre di grande importanza, in particolare se queste parole provengono da chi ha una certa influenza e una certa visibilità: è di fondamentale aiuto nei confronti di chi ancora non ha avuto il coraggio di vivere appieno la propria vita per paura di essere discriminatə.

I progetti lavorativi e le esperienze televisive di Pierangelo Greco

Oltre alle collaborazioni che Pierangelo Greco ha avviato con le aziende di cosmetica e bellezza sui social network (nei suoi video spesso pubblicizza i prodotti ricevuti), il makeup artist è stato impegnato in importanti progetti lavorativi: nel 2019 Pierangelo ha collaborato con Miss Italia; nel 2022 ha collaborato con The Wom, il brand all digital di Mondadori Media, in una campagna volta a “celebrare l’unicità e la libera espressione di ognuno”.

Pierangelo Greco è stato anche in televisione: ad inizio del 2022 è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, dove ha avuto uno scontro con l’opinionista Patrizia Groppelli, che ha lanciato dei pregiudizi offensivi nei confronti di Pierangelo.

Dove seguire Pierangelo Greco, make up artist e beauty creator del momento

TikTok: @pierangelogreco

Instagram: @pierangelogrecoo

Facebook: @pierangelo.greco.7

