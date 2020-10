Pillon cavalca il “caso Iconize”: “millantano pericoli inesistenti per poter approvare la legge Zan”

“Tutti abbiamo momenti sbagliati e tutti facciamo gran cazzate. Io mi vergogno totalmente per quel che ho fatto. Tutti possiamo sbagliare, siamo tutti umani. Alzi la mano chi di noi non ha mai fatto una cazzata in vita sua”.

Così Iconize, pochi giorni fa, ammetteva sui social di aver inscenato un’aggressione omofoba, a inizio 2020. Dopo aver inizialmente annunciato querela nei confronti di chi metteva in dubbio la propria parola, pianto lacrime Instagram e attaccato Barbara D’Urso, colpevole di aver scoperchiato le sue menzogne in diretta tv, Marco Ferrero ha così provato a rimettersi in carreggiata. Chiudendo scusa, più e più volte, appellandosi a “storie tossiche” e “violenze psicologiche” passate, ma soprattutto al diritto di ‘sbagliare’. D’altronde chi è senza peccato?

Peccato che inscenare un’aggressione omofoba si possa e si debba considerare un vero e proprio crimine, soprattutto nei confronti di quei ragazzi che ogni giorno vengono realmente insultati, picchiati, discriminati solo perché omosessuali. E in un momento storico come questo, poi, a pochi giorni dal ritorno della legge contro l’omotransfobia e la misoginia alla Camera dei Deputati. Non a caso Simone Pillon, senatore leghista letteralmente ossessionato dalla nostra comunità, ne ha subito approfittato per attaccare proprio il DDL, volteggiandoci sopra come un avvoltoio.

“Ennesima falsa aggressione omofoba”, ha scritto sui social Pillon. “Il tizio qui sotto ammette candidamente di aver simulato un’aggressione a sfondo omofobo solo per racimolare qualche like in più. Lui si vergogna. Dovrebbe vergognarsi anche chi millanta pericoli inesistenti per poter approvare la legge Zan e indottrinare col Gender nelle scuole i nostri figli”.

Dovremmo quindi vergognarci anche tutti noi, che una legge la vogliamo da 30 anni, e soprattutto chi è stato veramente vittima di omotransfobia. Un facile e inaccettabile appiglio per provare a smontare una legge necessaria, nonché doverosa, in un Paese in cui l’odio nei nostri confronti è quotidiano. Ma soprattutto reale. Ecco perché casi come quello di Iconize, che dal momento della confessione ha ‘congelato’ i propri profili social, sparendo da Instagram, sono tanto tristemente quanto semplicemente ingiustificabili.