Pink parla di Madonna: “Io l’adoro ma non le piaccio”. E spiega il perché

Avete presente quando stimate così tanto qualcun*, ma quell* non vi sopporta?

Pink quando parla di Madonna si sente un po’ così.

Ospite da SiriusXM per The Howard Stenn Show, a poco dall’uscita del nono album Trustfall, l’artista ha spiegato che a quanto pare la regina del pop non nutra grande simpatia per lei: “Non so perché non le piaccio” commenta “In realtà lo so, sono una persona polarizzante”.

Pink racconta a Stenn di un evento risalente a 20 anni prima, quando entrambe erano ospiti da Live with Regis and Kelly e sembrerebbe esserci stato un qui pro quo nei camerini: “Ha cercato di fregarmi, e non sono la tipa, quindi non ha molto funzionato”.

Madonna avrebbe invitato Pink nel suo camerino, dicendo a chiunque che la cantante stava morendo dalla voglia di vederla, ma stando alle parole della cantante, in realtà era il contrario: “Ho sentito che non stavi più nella pelle dietro le quinte. Come ci si sente?” avrebbe detto Pink alla signora Ciccone, commentando: “Pensavo che volesse vedermi”.

La battuta non avrebbe generato il successo sperato, lasciando Madonna più fredda del previsto: “Non ha funzionato tra noi, l’ha presa sul personale”.



Pink ha recentemente parlato anche della performance ai VMAs del 2003 – quella del famoso bacio saffico tra Madonna, Britney Spears, e Christina Aguilera – dicendo che in origine aveva in programma di coinvolgere anche lei e altre artiste: “Eravamo tutte invitate” ha raccontato in un’intervista con KTU 103.5 “Penso che in principio voleva baciare tutte noi. C’era Gwen Stefani, e un gruppetto di tutte noi”.

Sfortunatamente Pink all’epoca era in Costa Rica a spassarsela con il fidanzato Carey Hart.

Nonostante l’imbarazzo, l’artista ribadisce a gran voce il suo amore per la regina del pop: “Cazzo, se amo Madonna. La amo ancora a prescindere!”.

