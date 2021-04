Pio e Amedeo vestiti da sposa nella parodia di (e con) Achille Lauro, e scatta il bacio – VIDEO

2 minuti di lettura

Vestiti con l’abito bianco da sposa, pronti a sfoderare tutine color carne e a scacchi, Pio e Amedeo hanno deciso di celebrare Achille Lauro nella seconda puntata di Felicissima Sera, il two-men show del venerdì sera di Canale 5. Il duo di comici pugliesi ha ricreato il set degli ultimi due Festival di Sanremo per accogliere il poliedrico artista romano, ospite della serata.

Sui cubi ballerini con addosso alcuni degli outfit più noti di Lauro delle performance andate in scena durante le passate edizioni del concorso; Pio e Amedeo, invece, nell’ormai storica prima esibizione di Me ne frego, con tanto di smascheramento e bacio finale, come quello che Achille Lauro si scambiò con il collega Boss Doms sul palco dell’Ariston lo scorso marzo. Tra parodia ed omaggio, nel loro puro stile cafonal, Pio e Amedeo hanno stupito il pubblico di Canale 5, che la scorsa settimana ha premiato lo spettacolo con uno share superiore al 20%.

Achille Lauro, che durante il programma ha anche presentato l’album Lauro, uscito il 16 aprile, si è poi esibito con i padroni di casa in una versione alternativa (di certo più proletaria) di Rolls Royce. Il titolo? Tutto un programma: Punto, in riferimento all’utilitaria della Fiat. Nel corso della performance non è mancato l’ennesimo bacio della serata, questa volta scambiato fra Pio e il cantautore, apparentemente intimidito e sconcertato, ma senza dubbio divertito.

Pio e Amedeo: “Proviamo vergogna? Quando si accendono le luci tutto cambia”

“È un po’ come la soglia del dolore, siamo masochisti ma in scena ci trasformiamo. Il senso di vergogna sparisce. Dovremmo andare dallo psicologo”, ha raccontato Pio in un’intervista al quotidiano la Repubblica circa il concetto di vergogna che appartiene al duo, che fanno dell’eccesso la loro cifra ironica. Una comicità che spesso corre sul filo del rasoio, mentre rincorre la polemica social:

Quando abbiamo la sensazione di offendere una categoria o gli stessi ospiti – ha rivelato Amedeo – ci autocensuriamo. Dopo ogni ospitata migliorano i rapporti. Siamo onesti con tutti.

E a chi li giudica figli del trash, loro non hanno dubbi: il trash si nasconde nella banalità, ma soprattutto “nei fenomeni da baraccone che si prendono il gettone di 500 euro e perdono la dignità”.