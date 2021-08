Polonia, migliaia di persone (e poliziotti) ai Pride di Czestochowa e Danzica

< 1 minuto di lettura

Nella Polonia omotransfobica di Andrzej Duda c’è chi trova il coraggio di scendere in strada per protestare contro la discriminazione di Stato. Lo scorso fine settimana sono andati in scena i Pride di Czestochowa e Danzica, con migliaia di poliziotti sul posto. Czestochowa è una città di 220.000 persone nel sud della Polonia, mentre Danzica che è una città portuale situata lungo la costa settentrionale del Baltico. La massiccia presenza della polizia è stata ritenuta necessaria poiché da anni i pride polacchi sono bersaglio degli estremisti della destra più omotransfobica.

Nel 2019, a Bialystok, i gruppi fascisti usarono mattoni e bottiglie di vetro per attaccare coloro che marciavano. Fortunatamente il Pride di Czestochowa si è svolto senza incidenti, grazie soprattutto alla presenza degli agenti, persino a cavallo. Estremisti di destra si erano dati appuntamento da altre città, pur di fermarlo.

Bartlomiej Czuchnowski, 26enne capo di un’organizzazione giovanile regionale di estrema destra a Opole, ha dichiarato: “Questa è una chiara provocazione, perché i circoli LGBT sono sempre stati anticattolici, anticristiani. Quindi la loro marcia, nel cuore della nazione polacca, nel cuore del cattolicesimo polacco, è una provocazione aperta”.

L’attivista LGBTQ+ Monika Radecka, che viene da Czestochowa, ha spiegato che c’è un crescente sostegno alle marce per i diritti umani, anche se è consapevole che c’è “ancora un grande gruppo che non le supporta”. “Qualunque cosa noi persone LGBT facciamo è interpretata come una provocazione”.

Aleksandra Dulkiewicz, sindaco di Danzica, ha partecipato alla marcia del Pride insieme agli ambasciatori di alcuni paesi dell’Unione Europea. Stime ufficiali affermano che alla marcia di Danzica hanno partecipato 3.500 persone, con quasi 1.000 poliziotti e agenti di sicurezza a proteggerli. Lo scorso giugno, partecipatissimo e bagnato dall’arcobaleno, si era tenuto il Pride di Varsavia.