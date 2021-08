Queer as Folk, trovata la prima star del reboot USA

2 minuti di lettura

22 anni dopo il primissimo storico episodio della serie originale inglese, Queer as Folk andrà incontro ad un calmoroso reboot NBC Universal, in onda su Peacock. Ebbene secondo quanto riportato da Variety Jesse James Keitel, 28enne di Long Island, è il primo nome ufficiale del cast. Star non binaria, Jesse, esplosa in tv nell’ultimo anno grazie a Big Sky, interpreterà “una party girl trans“.

Questo reboot americano si svolgerà a New Orleans e seguirà un gruppo eterogeneo di amici “le cui vite vengono travolte da una tragedia”.

Keitel ha già fatto la storia della tv USA quando è stat* scritturat* in Big Sky, diventando così la prima persona non binaria ‘regular’ a recitare in una serie tv in prima serata. In Big Sky interpretava Jerrie Kennedy, prostituta transfemminile che sogna di diventare una cantante. Jesse James si esibisce spesso in drag con lo pseudonimo di Peroxide, membro della Haus of Femanon. Keitel usa i pronomi she/her e they/them.

È poi appars* nel film della Showtime Fluidity, bella serie Younger e nell’originale Netflix Alex Strangelove. Di recente, ha anche preso parte al Virtual Pride di Disney+, cantando “When Somebody Loved Me” di Toy Story 2. “Sono onorat*, elettrizzat* e sinceramente incredul* di unirmi a questo iconico spettacolo”, ha commentato Keitel su Instagram.

Il reboot di Queer As Folk è stato ufficialmente ordinato da Peacock e sarà creato, scritto e prodotto da Stephen Dunn, alla regia anche del pilot. Recentemente Dunn ha diretto un episodio della serie antologica Apple TV+ Little America. Il suo episodio, “The Son“, seguiva un rifugiato siriano gay che sogna di ottenere asilo in America, in modo da poter essere libero di essere sè stesso. L’episodio ha vinto un GLAAD Media Special Recognition Award.

Il Queer as Folk originale, andato in onda nel Regno Unito dal 1999 al 2000, è stato ideato da Russell T Davies, in questo caso coinvolto in qualità di produttore esecutivo. Successivamente è stato adattato negli Stati Uniti con un remake andato in onda per cinque stagioni su Showtime, dal 2000 al 2005.

La produzione del reboot di Queer As Folk prenderà forma questo autunno a New Orleans.