Regno Unito, le donne ingiustamente condannate perché lesbiche potranno finalmente chiedere la grazia

Anche le donne condannate per attività omosessuali potranno ora chiedere la grazia. A darne notizia il Ministero dell’Interno del Regno Unito.

Il Disregards and Pardons Scheme, inizialmente pensato solo per gli uomini al cospetto di reati specifici, è stato ora ampliato, permettendo a qualunque condannato ai sensi delle leggi omotransfobiche da tempo abolite la possibilità di chiedere la grazia. Donne comprese.

I cambiamenti sono stati descritti come “un significativo passo in avanti nell’affrontare i torti del passato“.

Le condanne saranno cancellate dai registri ufficiali, con le persone condannate che non dovranno più farne menzione durante i procedimenti giudiziari o quando faranno domanda per un lavoro.

“La spaventosa criminalizzazione dell’omosessualità è una vergogna non così lontana della nostra storia“, ha affermato Sarah Fines, Minister for Safeguarding. “Sebbene non potranno mai essere annullati, il Disregards and Pardons Scheme è andato in qualche modo a riparare i torti del passato. Sono orgoglioso che da oggi lo schema sia stato notevolmente ampliato per includere più reati abrogati. Invito tutti coloro che sono stati condannati o ammoniti per attività sessuale tra persone dello stesso sesso ai sensi di un reato da tempo cancellato a farsi avanti e a presentare domanda“.

Dal 2012 gli uomini possono presentare domanda per l’annullamento delle loro condanne e/o ammonizioni. Deroghe concesse se soddisfatte determinate condizioni, tra cui il fatto che le persone coinvolte dovevano avere almeno 16 anni all’epoca e che l’attività in questione non costituisca reato oggi.

Johnny Mercer, Minister for Veterans’ Affairs, ha descritto il precedente trattamento del personale delle forze armate LGBTQ+ come “del tutto inaccettabile“, sottolineando come l’espanesione del programma di grazia sia “una chiara dimostrazione dei progressi compiuti nel correggere questi torti”. “Continuerò a lavorare per garantire che il governo rispetti il suo impegno a valorizzare e a riconoscere il servizio e l’esperienza di ogni veterano“.

Rob Cookson, vicedirettore generale della LGBT Foundation, ha affermato che è “giusto che il Disregards and Pardons Scheme sia stato ampliato” dato l'”enorme e terribile impatto” che le ingiuste condanne hanno avuto sui membri della comunità LGBTQ+.

La depenalizzazione per tutti gli atti omosessuali è diventata realtà nel Regno Unito nel 1967.

