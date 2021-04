Repubblica Ceca verso il matrimonio egualitario: potrebbe essere il primo Paese dell’Est Europa

2 minuti di lettura

Con le unioni civili legalizzate già nel 2006, la Repubblica Ceca ha ieri approvato alla Camera il ddl sul matrimonio egualitario. Un passo importante, che poteva essere già avvenuto 3 anni fa, se gli oppositori non avessero completamente bloccato il testo. Nel Paese dell’Est, ad oggi, la legge sulle unioni civili è molto simile a quella italiana, a parte qualche limitazione sui diritti di proprietà e riguardo l’adozione.

E proprio per sanare la disuguaglianza tra matrimonio tra coppie di sesso diverso e unioni civili, il Parlamento si appresta a modificare il codice civile con questo ddl, il quale appunto cambierà un articolo dello stesso codice, definendo il matrimonio come unione tra due persone e non più tra uomo e donna, rendendo di fatto possibile le nozze anche tra due persone dello stesso sesso.

Con questa applicazione, la Repubblica Ceca sarà il primo Paese dell’est Europa ad approvare il matrimonio egualitario.

Ma le elezioni in Repubblica Ceca si avvicinano

La composizione del Parlamento potrebbe cambiare a ottobre 2021, quando il Paese andrà al voto. Per questo motivo, è ancora troppo presto per cantar vittoria, dato che presto inizierà il lavoro delle commissioni sul ddl.

Come riporta Reuters, al momento, quindi, il parlamento non è sicuro di poter approvare la legge anche al Senato entro ottobre, in modo da poter contare sulla stessa maggioranza. Una maggioranza comunque risicata: alla Camera, i voti mancanti all’opposizione per bocciare il ddl erano solo sei.

Quel che si teme è che l’odio verso la comunità LGBT di Polonia e Ungheria possa aver contagiato anche la Repubblica Ceca, visti anche i casi di omofobia registrati nel Paese. Per quanto riguarda la società, l’ultimo sondaggio disponibile è di 3 anni fa e vedeva dati molto buoni: il 75% delle persone in Repubblica Ceca era favorevole al matrimonio egualitario, il 61% era d’accordo sull’adozione per le coppie LGBT.

Le reazioni

Nonostante questa incertezza, l’attivista LGBT Czeslaw Walek non può contenere l’entusiasmo per questa prima approvazione, e ha commentato su Twitter:

Yessssss, la storia è in corso! Il parlamento ceco ha appena votato per l’uguaglianza del matrimonio. Ciò significa che il disegno di legge può essere discusso in commissione! La lotta continua!

Molto distante invece il conservatore Marek Benda, da sempre contro il ddl:

Non dobbiamo approvare ogni stupidità che fa l’Occidente. Non voterò per il prossimo passo nella rivoluzione culturale.

Alle prossime elezioni, secondo le informazioni più recenti, si starebbe realizzando una coalizione di centro-destra, che potrebbe battere la sinistra.