Ricky Martin, il nipote ritira le accuse. Il giudice pone fine all’ordinanza restrittiva. “La verità ha prevalso”

Tanto rumore per nulla. Dennis Yadiel Sanchez, 21enne nipote di Ricky Martin, ha ritirato le accuse di stalking nei confronti dello zio, con cui a suo dire avrebbe vissuto una storia d’amore durata 7 mesi. Un giudice ha deciso di non estendere l’ordine restrittivo temporaneo emesso contro il cantante all’inizio di questo mese, dopo che il figlio della sorellastra di Ricky ha fatto archiviare il caso.

Nell’attesa udienza di questa mattina, il nipote “ha volontariamente desistito” dall’andare avanti e ha affermato di non aver più bisogno dell’ordine restrittivo, come riferito da un portavoce del tribunale a NBC News. Il 21enne non aveva alcuna prova per confermare quanto denunciato. L’ordine, che sarebbe scaduto oggi, è stato concesso il 1 luglio ai sensi della legge sulla prevenzione e contro ogni tipo di violenza domestica di Porto Rico, nota anche come legge 54. Il nipote aveva affermato di aver avuto una relazione romantica con suo zio e di temere ora “per la propria sicurezza”, perché dopo averlo lasciato il cantante avrebbe iniziato a perseguitarlo, presentandosi più volte a casa sua e tempestandolo di messaggi.

Martin si era detto pronto a “rivolgersi direttamente al giudice durante l’udienza“, negando di aver mai avuto una relazione romantica o sessuale con suo nipote, nè di averlo mai perseguitato. Marty Singer, uno degli avvocati della popstar, aveva affermato che “la persona che ha fatto queste affermazioni ha seri problemi di salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato – e non sarebbe mai stato – coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote“.

“La verità ha prevalso“, ha commentato sui social Ricky, mentre i suoi avvocati hanno così festeggiato la fine del contenzioso: “Siamo lieti che il nostro cliente abbia ottenuto giustizia e ora possa andare avanti con la sua vita e la sua carriera“.

Martin e suo marito, l’artista spagnolo Jwan Yosef, sono sposati dal 2017 e hanno 4 figli.

