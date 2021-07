Rivista medica pubblica in copertina un uomo trans che partorisce, e scoppia la polemica

2 minuti di lettura

The Practicing Midwife è una rivista medica specializzata nel campo ostetrico che nel numero appena uscito ha pubblicato in copertina il disegno di un uomo trans che sta partorendo. E se molti hanno visto positivamente questo segnale di apertura e inclusione, non è stato lo stesso per altri, che hanno subito attaccato The Practicing Midwife con offese transfobiche.

La copertina, disegnata dall’illustratrice Lauren Rebbeck, si riferiva a un articolo interno dell’edizione di maggio, la 24esima, in cui si parlava appunto della gravidanza negli uomini trans, definendoli “stupefacenti”.

Il disegno mostra semplicemente un uomo di colore, transgender, che tiene in braccio il suo piccolo appena nato, accanto al partner che lo abbraccia. L’uomo ha poi il pungo in alto (come in segno di vittoria), in modo da mostrare che sul polso c’è un tatuaggio con l’arcobaleno.

L’ira dei gruppi transfobici verso la copertina

L’immagine di un uomo, per di più di colore, che partorisce, ha destato l’animo dei gruppi transfobici, che via Twitter hanno iniziato ad attaccare immagine e rivista.

Gli account anti-trans che avrebbero criticato la foto sarebbero gli stessi che a metà giugno attaccarono anche l’organizzazione benefica per la salute mentale Mind. Questa, aveva solamente lanciato una campagna di supporto alla comunità T, il cui obiettivo era far capire che gli uomini trans si devono considerare uomini a tutti gli effetti (e stessa cosa per le donne trans).

La risposta di The Practicing Midwife

Prevendo l’ondata di odio che avrebbe scatenato la copertina, la rivista ha preferito giocare d’anticipo, mostrandosi dalla parte della comunità LGBT e in particolare a garantire sempre i diritti per le persone trans. Su Twitter ha scritto:

Ci impegniamo a rappresentare a tutti i livelli e anche a garantire che le nostre pubblicazioni forniscano uno spazio sicuro per tutte le persone che partoriscono e gli operatori di assistenza alla maternità per imparare, prendersi cura e condividere gli uni con gli altri. Non accogliamo né invitiamo alcun commento che comprometta questi valori.

Grandissimo il supporto ricevuto da parte di attivisti trans, normali utenti e anche leader. Tutti si sono schierati dalla parte di The Practicing Midwife, affossando i comment transfobici.