Robin Roberts sposerà la compagna Amber Laign dopo la malattia: l’annuncio a Good Morning America

0:00 Ascolta l'articolo

Tra le personalità più conosciute dello storico programma che ogni mattina accompagna gli americani nell’iniziare la giornata, “Good Morning America”, c’è Robin Roberts. La giornalista e co-conduttrice, molto amata dal pubblico, è anche dichiaratamente lesbica e impegnata nella lotta LGBTQIA+ e femminista.

Durante la puntata dello scorso lunedì, per celebrare l’inizio del nuovo anno Roberts e Gabby Bernstein, autrice e oratrice motivazionale spesso ospite del programma, si sono scambiate i propositi che tuttə immancabilmente stiliamo ogni volta e, alla domanda “A cosa dirai sì nel 2023?”, Roberts ha risposto che finalmente dirà sì al matrimonio. L’annuncio è arrivato a sorpresa e ha mandato in estasi i fan sotto il suo post Instagram in cui ha riportato il video di quel momento.

Robin Roberts si trova in una lunga relazione con Amber Laign, terapista e massaggiatrice, che dura da quasi vent’anni. Le due hanno iniziato a frequentarsi nel lontano 2005 ma la loro relazione non è diventata pubblica fino al 2013, quando Roberts ha fatto ufficialmente coming out come donna lesbica.

Roberts ha spiegato come le due avessero in mente già da tempo di sposarsi, ma il matrimonio era stato rimandato dopo che lo scorso anno Laign si è ammalata. La diagnosi di tumore al seno, ha poi raccontato, è stato un momento molto duro per la coppia e ha messo alla prova entrambe. Le due hanno tenuto informati i fan sul suo stato di salute e i trattamenti con la chemioterapia, fino alla mastectomia e la buona notizia nel luglio 2022 della completa guarigione. La coppia aveva celebrato l’esito positivo delle cure con un post Instagram, in cui ringraziavano tuttə i fan per il sostegno e il calore dimostrato durante il periodo difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Roberts (@robinrobertsgma)

Roberts stessa, anni fa, aveva affrontato una situazione simile quando nel 2012 ha combattuto contro la MDS, sindrome mielodisplatica. Si tratta di una rara malattia che colpisce il sangue e il midollo osseo e ha richiesto un trapianto da cui la giornalista si è ripresa. Vedere la compagna affrontare la chemioterapia, ha raccontato lo scorso anno a Ellen DeGenerees, è stato veramente difficile. Problemi di salute superati, rimane la gioia del poter celebrare una vita intera insieme.

Ora Robin Roberts e Amber Laign possono finalmente coronare il loro sogno d’amore e guardano alle nozze che, come ha assicurato Roberts, si celebreranno proprio nel 2023. Dallo studio in diretta e dagli utenti online sono arrivati applausi e congratulazioni per le due, mentre tra i fan c’è già chi ha iniziato a pensare alla pianificazione e a come potrà essere la loro cerimonia.

© Riproduzione Riservata