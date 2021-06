Roma, vandalizzata a tempo di record la metro arcobaleno del Colosseo

< 1 minuto di lettura

24 ore. Tanto è durata la metro Colosseo a tinte rainbow firmata Netflix. Il giorno dopo l’ufficialità dell’evento, pensato e realizzato per celebrare il Pride Month e il Roma Pride di sabato 26 giugno, l’installazione arcobaleno è già stata vandalizzata.

A tempo di record, l’ignoranza ha nuovamente fatto centro. D’altronde da settimane assistiamo a panchine rainbow divelte e marchiate da insulti, con la violenza omotransfobica sempre più all’ordine del giorno. In Senato il DDL Zan è tenuto in ostaggio dalla Lega in commissione giustizia, e al di fuori dai palazzi l’odio nei confronti della nostra comunità continua a trovare sbocchi, forza, megafoni politici e giornalistici.

Terrorizzati da un arcobaleno, e da tutto ciò che ne comporta in termini di visibilità, rappresentatività e uguaglianza, gli scemi del villaggio di turno hanno ben pensato di strapparlo, senza comprendere che domani ce ne sarà un altro nuovo di zecca. E il giorno dopo un altro ancora. Fino a quando, esausti, non saranno loro a doverci mettere un punto, riversando tutte le proprie insicurezze, rabbia, inciviltà e repressioni sessuali su altro.

Nel dubbio, sabato 26 giugno il Roma Pride si terrà, dopo le perplessità emerse la scorsa settimana. È ufficiale e a breve arriveranno altre comunicazioni.

Un giorno. È durata un giorno. pic.twitter.com/Wcg7mMMK8X — Just Marco (@MarcoBlown) June 21, 2021