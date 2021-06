Russia, premi musicali sotto indagine per red carpet “troppo LGBT” – foto e video

< 1 minuto di lettura

I premi musicali russi Muz-TV sono finiti sotto indagine per aver violato la tristemente famigerata “legge sulla propaganda gay”. Lo scorso fine settimana, infatti, sul tappeto rosso dell’evento hanno sfilato personaggi “troppo LGBT”, secondo le autorità russe, con look audaci e accattivanti.

Tra questi l’influencer Danya Milokhin, che ha partecipato all’evento indossando un abito a metà: mezzo vestito fucsia e mezzo smoking. Filipp Kirkorov e il rapper Dava sono invece arrivati insieme ad una decina di culturisti, a torso nudo e ben oliati.

Per questo motivo l’emittente tv che ha mandato in onda lo spettacolo è finita sotto indagine del Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, ovvero il temibile Roskomnadzor.

Roskomnadzor analizzerà le registrazioni del canale Muz-TV che trasmette il premio per valutare eventuali violazioni dell’attuale legislazione della Federazione Russa, anche nel campo della protezione dei bambini da informazioni dannose per la loro salute e sviluppo. In caso di violazioni, Roskomnadzor adotterà misure appropriate.

La legge federale russa, “allo scopo di proteggere i bambini dalle informazioni che promuovono la negazione dei valori familiari tradizionali“, vieta qualsiasi rappresentazione della vita LGBTQ. Legge voluta e firmata da Vladimir Putin nel 2013.