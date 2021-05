Samira Wiley di Orange is the New Black e sua moglie sono diventate mamme

< 1 minuto di lettura

34enne indimenticata Poussey Washington nella serie tv Orange Is the New Black, Samira Wiley, nel 2018 in trionfo agli Emmy per la sua interpretazione in The Handmaid’s Tale, è diventata mamma. L’annuncio social ha visto Samira in festa insieme a Lauren Morelli, storica sceneggiatrice di Orange is the New Black conosciuta proprio sul set della serie Netflix. Le due donne si sono sposate nel 2017.

George Elizabeth il nome della primogenita della coppia, nata l’11 aprile scorso. A partorire la bimba è stata Lauren, riuscita nell’impresa di mantenere segreta la gravidanza per nove mesi.

“Buona prima festa della mamma alla mia bellissima moglie, che quattro settimane fa oggi, dopo aver faticato per quasi 3 giorni, ha dato alla luce la nostra prima splendida figlia, George”, ha scritto Wiley su Instagram nella giornata di domenica. “Benvenuta nel mondo, piccola. Ti amiamo e ti ringraziamo per averci regalato la migliore prima festa della mamma che due donne potessero chiedere”.

Morelli ha poi bissato il messaggio social. “4 settimane fa oggi, nostra figlia è venuta al mondo e ha cambiato tutto. Siamo così felici, così grate e così stanche”. Samira è da poco tornata in tv con la nuova attesissima stagione di The Handmaid’s Tale.