San Valentino omofobo, sputi e insulti ad una ragazza

Nella giornata di ieri, San Valentino, ha ripreso vita l’iniziativa #LoStessoBacio, che ha visto sei piazze del Lazio protagoniste. In queste piazze, che hanno abbracciato Roma, Albano Laziale, Isola Liri, Latina, Rieti e Viterbo, sono stati distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore è di tutti e tutte, incluse coppie gay e coppie lesbiche. Un’iniziativa promossa a Roma da Gay Center e Arcigay Roma giunta al suo decimo anniversario, per ribadire l’importanza della visibilità dell’amore a 360°.

Ebbene in una di queste piazze una giovane ragazza è stata vittima di insulti e gesti omofobi. La giovane volontaria, nel distribuire un volantino è stata aggredita verbalmente da un uomo che, accortosi della tematica LGBT, ha sputato sulle mani della ragazza dopo averle detto “ma che sono queste cose di me***”.

“Purtroppo non siamo riusciti ad identificare l’uomo – ha commentato Francesco Angeli, Presidente di Arcigay Roma e promotore dell’iniziativa – ma nei prossimi giorni ci muoveremo per capire come agire. Siamo di fronte all’ennesimo gesto omofobo, che racconta l’arretratezza del nostro paese. Ciò è accaduto semplicemente perché un volantino ritraeva, oltre ad una coppia etero, anche una coppia gay e una coppia lesbica. L’Italia – aggiunge Angeli – si porta indietro più di venti anni di ritardo sul tema dell’uguaglianza, ricordando che l’Italia è l’unico paese dell’Europa Occidentale a non aver riconosciuto alle coppie il diritto di sposarsi. Un ritardo che produce discriminazione e disuguaglianza.

