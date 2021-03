Sanremo 2021: voce contro l’omofobia nel 2016, stasera le Deva all’Ariston con Orietta Berti

< 1 minuto di lettura

Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Laura Bono sono Le DEVA, girlband che negli anni ha perso per strada Simonetta Spiri, ex Amica di Maria nel 2017 uscita dal gruppo per dedicarsi alla propria carriera da solista. Nel 2016 Le Deva incisero “L’Amore Merita“, singolo ad hoc per celebrare i 10 anni della Gay Help Line, il contact center (che risponde al numero verde 800-713-713) che lotta contro l’omofobia e la transfobia.

5 anni dopo Le Deva saranno ospiti questa sera della 71ª edizione del Festival di Sanremo, duettando insieme a Orietta Berti con la canzone Io che amo solo te di Sergio Endrigo. “Un’esibizione che dimostra come impegnarsi in un progetto sui diritti LGBT+ (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans) porti ad un traguardo importante“, ha sottolineato Francesco Angeli, Presidente Arcigay Roma, associazione partner Gay Help Line. “Un augurio speciale a Le Deva, esempio positivo nella musica. È ora che tanti altri artisti seguano questa strada e non vedano la tematica LGBT+ come un ostacolo, ma valorizzazione di un messaggio da trasmettere“.

L’amore Merita nel 2016 venne lanciato dalle Deva come “uno slogan, una frase comune, un appello, un’affermazione, una certezza, una speranza. Ognuno è libero di interpretarlo come meglio lo fa sentire, come meglio riesce ad eprimere il sentimento più vero, quello per eccellenza, quello di cui nessuno può fare a meno: l’amore“. A seguire il video originale, in attesa di vedere Verdiana, Greta, Roberta e Laura sul palco dell’Ariston insieme alla leggendaria Orietta.