Sanremo 2023 ecco i 22 concorrenti, Paola e Chiara, Marco Mengoni, Elodie, Anna Oxa…

Durante il TG1 di oggi Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha annunciato la lista dei 22 big in gara a Sanremo 2023, che si svolgerà da martedì 7 febbraio a domenica 11 febbraio.

Si tratta di un cast di prima grandezza, che conferma la stagione d’oro del Festival di Sanremo, iniziata sotto la direzione artistica di Baglioni nel 2019 (vittoria di Mahmood con “Soldi”) e che nel corso delle ultime tre edizioni Amadeus ha saputo far maturare fino a trasformare nuovamente il Festival della Canzone Italiana in un vero e proprio epicentro musicale, prima ancora che televisivo, in un momento in cui l’industria discografica italiana vive una delle sue stagioni più gloriose e artisticamente fiorenti di sempre. La canzone vincitrice della scorsa edizione, “Brividi” di Blanco e Mahmood è stata la più ascoltata dell’anno in Italia su tutte le piattaforme di streaming ed è stata per alcune settimane la canzone più streamata al mondo.

Il colpaccio nel cast di questa edizione è sicuramente quello di Paola e Chiara. Le sorelle Iezzi, separatesi ormai da 10 anni, tornano insieme sul palco dell’Ariston, generando certamente la più eccitate delle aspettative.

Ma il cast di Amadeus non dà respiro. Torna infatti all’Ariston anche Anna Oxa, una delle più iconiche e amate artiste e performer della storia, che al Festival ha regalato momenti indimenticabile, già vincitrice nel 1989 con “Ti lascerò” insieme a Fausto Leali e nel 1999 con “Senza pietà”.

Grandi e storici ritorni anche quello di Giorgia e Gianluca Grignani.

Il dato che tuttavia più sottolinea la ritrovata centralità del Festival nella discografia italiana è la presenza di alcuni big attualmente in vetta alle classifiche, ammantati di hype e coolness, inseguiti da follower e sponsor e che, fino a qualche anno fa, mai avrebbero accettato la passerella dell’Ariston.

Ci sono Elodie, Levante, Ultimo, Tananai, Madame, Mara Sattei e addirittura Ariete, vera e propria rivelazione dell’anno (la nostra intervista ad Ariete).

Per non farsi mancare nulla, Amadeus ha calato anche l’asso pigliatutto, Marco Mengoni, la mega star la cui presenza ha sorpreso tutti e che suggella – qualora ce ne fosse bisogno – il prestigio di Sanremo, piattaforma di visibilità e conversazione irrinunciabile anche per una star di primissima grandezza come Mengoni, vincitore del Festival nel 2013 con “L’essenziale”.

SANREMO 2023 LISTA CONCORRENTI IN GARA

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I cugini di campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo

I titoli delle canzoni, vere protagoniste del Festival, saranno

Ai 22 Big annunciati, quest’anno si aggiungeranno ben 6 giovani (l’anno scorso erano 3).

I 6 giovani saranno scelti tra i 12 partecipanti a Sanremo Giovani, che si svolgerà il 16 dicembre.

