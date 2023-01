Chi è Shari, la cantante Gen Z che vedremo sul palco di Sanremo 2023

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Tra le novità musicali di Sanremo 2023 c’è sicuramente Shari, cantante classe 2002 che porterà sul palco dell’Ariston il suo brano inedito “Egoista”. Il suo nome non è però completamente nuovo al pubblico, soprattutto alle pagine di gossip che qualche settimana fa hanno mostrato per lei un certo interesse insinuando un possibile flirt con il rapper Salmo.

Originaria di Monfalcone, Friuli-Venezia Giulia, Shari è una delle nuove promesse della musica italiana. La sua prima comparsa sugli schermi degli italiani avviene nel 2015, quando si presenta a “Tu sì que vales”. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che l’anno successivo esce il suo primo singolo “Don’t You Run”, a cui fanno seguito collaborazioni importanti tra cui quella con Benji & Fede in “Sali” e “L’angelo caduto” con Salmo.

Non è nemmeno la prima volta che la giovane cantante frequenta gli ambienti sanremesi. Prima di essere scelta tra i big di Sanremo 2023, infatti, ha partecipato alla competizione canora di Sanremo Giovani, prima nel 2019 con “Stella” e poi lo scorso anno con “Sotto voce”.

In attesa di vederla sul palco dell’Ariston, tuttavia, non si sono ancora fermati i gossip attorno alla sua relazione con Salmo. Al momento, l’unica relazione confermata tra i due è quella lavorativa: Shari fa infatti parte degli artisti seguiti da Leboski 360°, l’etichetta discografica fondata da Salmo in veste di produttore e distribuita da Sony Music Italy. Per il resto, non sono arrivate conferme circa il flirt che risale al periodo di Capodanno, quando Salmo si trovava a Dubai e dalle sue storie Instagram si è intravista una ragazza bionda che in molti hanno identificato come Shari. Allo stesso tempo, non sono nemmeno arrivate smentite.

D’altronde Shari, che vanta oltre 69mila follower su Instagram, è riservatissima e molto restia a parlare pubblicamente della sua vita privata. La cantante sembra tuttavia condividere l’apertura e la fluidità che caratterizza la sua generazione: sul palco del Festival di Sanremo 2023 ci sarà anche lei, insieme ad Ariete, a cantare l’amore tra due ragazze. Shari non ha mai fatto commenti circa il suo orientamento sessuale, ma il testo di “Egoista” – che verrà rivelato nelle prossime settimane – è un vero e proprio inno all’amore senza distinzione di genere.

Parte della comunità LGBTQIA+ o alleata, questo starà a Shari dircelo se e quando vorrà. Noi, nel frattempo, possiamo solo celebrare l’ascesa di un’altra cantante che porterà l’amore senza confini di genere sul palco più famoso e seguito d’Italia.

