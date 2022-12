Sanremo 2023, i favoriti secondo i bookmakers. Vince Ultimo, seguono Mengoni e Giorgia

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Mancano più di due mesi al Festival di Sanremo, i 6 promossi tra i giovani devono essere ancora svelati e nessuno se non Amadeus conosce i titoli e gli autori dei 22 brani che si sfideranno sul palco dell’Ariston, ma i bookmakers si sono già messi al lavoro, snocciolando i favoriti della 73a edizione del Festival della Canzone italiana.

Anche lo scorso anno, senza aver sentito ancora una nota, le quote vennero date con largo anticipo, centrando più o meno il podio, perché Elisa e Mahmood e Blanco se la giocavano tra primo e secondo posto, con Achille Lauro a chiudere il podio. A scompaginare le carte fu Gianni Morandi, sorprendentemente terzo. Quest’anno tutte le principali società di scommesse danno Ultimo super favorito, tra il 2.50 di Snai e il 3.00 di Goldbet. Anche nel 2019 Ultimo venne dato come vincitore annunciato, per poi arrivare secondo dietro “il ragazzo” Mahmood, che sorprese tutti, scatenando la furia del “perdente” contro i giornalisti in conferenza stampa.

A seguire Ultimo quest’anno abbiamo Marco Mengoni e Giorgia, quotati tra il 2.75 e il 5.00, con Elodie medaglia di bronzo. A seguire Madame, il rap di Lazza, Levante e Tananai, lo scorso anno orgogliosamente ultimo e in grado di conquistare le classifiche. Di ritorno all’Ariston dopo 18 anni, Paola e Chiara sono poco considerate dagli esperti del mercato. Giocando 10 euro sul loro trionfo vincereste 310 euro con Goldbet, 330 con Sisal e Snai. Ariete, altra cantante dichiaratamente queer qui da noi intervistata, farà il suo esordio a Sanremo da outsider assoluta, con quote che oscillano tra il 16 e il 20.00.

Due volte vincitrice al Festival, neanche la leggendaria Anna Oxa convince gli scommettitori. 33 volte la posta per Sisal, 50 per Snai e 51 per Goldbet. Ultimissimi, a detta di tutti, i Cugini di Campagna, a 100 per Snai e Sisal e addirittura a 101 per Goldbet. Esordiente a Sanremo, la band canterà un brano dei La Rappresentante di Lista. E se fossero loro la vera sorpresa del Festival?

QUOTE SANREMO 2023 SNAI



QUOTE SANREMO 2023 SISAL



QUOTE SANREMO 2023 GOLDBET



© Riproduzione Riservata