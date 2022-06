5 grandi nomi della Silicon Valley che non sapevi essere LGBTQ+!

Quando pensiamo alla Silicon Valley, cosa ci viene in mente? Probabilmente, grandi nomi della sfera tech, milionari, case da sogno e un villaggio quasi fuori dal mondo in cui le idee più innovative prendono vita, traducendosi in fenomeni di massa.

Ebbene, ti farà piacere sapere che la Silicon Valley è anche un posto decisamente arcobaleno: negli ultimi anni, il numero d’iniziative rivolte proprio alla comunità LGBTQ+ sono aumentate.

Gruppi come “Lesbians Who Tech”, “StartOut” e “TransTech Social Enterprises” lavorano nello specifico per sensibilizzare sull’importanza di un ambiente STEM inclusivo, e per stringere collaborazioni tra innovatori appartenenti alla comunità LGBTQ+ e venture capitalist.

Ma perché questo tipo d’iniziative è riuscito a raggiungere un ambiente così esclusivo e – a tratti – chiuso? Beh, la risposta è molto semplice: tantissimi big names nel mondo della tecnologia appartengono proprio alla comunità LGBTQ+. Vediamo chi sono!

