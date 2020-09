Star Trek: Discovery introduce personaggi genderqueer e transgender

Star Trek: Discovery segnerà un’altra pietra miliare dello storico franchise con l’introduzione dei primi personaggi genderqueer e transgender della serie.

La serie di fantascienza, pronta a tornare con la sua terza stagione, ha accolto sul set le new entry Blu Del Barrio e Ian Alexander, come segnalato da Deadline. Ian Alexander, vista in The OA, ha 19 anni e si identifica come trans-maschile e pansessuale. Del Barrio, invece, si identifica come genderqueer, e si è recentemente laureata alla London Academy of Music and Dramatic Art.

Star Trek: Discovery aveva già fatto la storia del franchise con l’inclusione della prima coppia omosessuale del franchise, interpretata dal sergente Stamets (Anthony Rapp) e del dottor Culber (Wilson Cruz). Quest’ultimo casting dimostra l’impegno della produzione a mantenere inalterata la diversità delle galassie in cui l’intera serie è ambientata.

“Star Trek ha sempre avuto la missione di dare visibilità alle comunità sottorappresentate, perché vuole mostrare alle persone che un futuro senza divisioni sulla base di razza, genere, identità di genere o orientamento sessuale è interamente alla nostra portata“, ha affermato Michelle Paradise, co -showrunner e produttore esecutivo. “Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con Blu del Barrio, Ian Alexander e Nick Adams della GLAAD per creare gli straordinari personaggi di Adira e Gray e dare vita alle loro storie con empatia, comprensione, responsabilizzazione e gioia“.