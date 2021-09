Svizzera, il matrimonio egualitario è ufficiale. Trionfano i “sì” al referendum

< 1 minuto di lettura

Come annunciato dai sondaggi della vigilia, in Svizzera il matrimonio egualitario è diventato ufficiale grazie al referendum popolare, che ha confermato la legge approvata a fine 2020 dal parlamento, con oltre il 60% dei consensi. La media finale dovrebbe attestarsi tra il 62% e il 64%. Una cocente sconfitta per i conservatori di UDF e UDC, che avevano raccolto 50.000 firme per arrivare ad un referendum che abrogasse la legge nel 2020 faticosamente approvata. Ufficiale anche l’adozione per le coppie dello stesso sesso e l’accesso alla fecondazione in vitro per le coppie lesbiche. Le unioni civili già registrate si potranno trasformare in nozze, garantendo diritti come l’acquisizione della cittadinanza nel caso uno dei dei componenti della coppia fosse straniero.

“Sì, lo voglio… in Svizzera al referendum vince il sì al matrimonio egualitario, anche gay, lesbiche e trans potranno sposarsi e non solo unirsi civilmente: l’amore non dovrebbe essere un privilegio ma un diritto di tutte e tutti“, ha cinguettato Vladimir Luxuria, festeggiando così il traguardo appena raggiunto. Sei anni dopo l’Irlanda, è un altro referendum popolare ad ufficializzare il matrimonio same-sex.

La Svizzera è ufficialmente diventato il 29esimo Paese al mondo a sposare il matrimonio egualitario, il 17esimo d’Europa dopo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Nell’Europa Occidentale l’Italia diventa così l’ultimo Paese a non avere ancora approvato una legge sul matrimonio egualitario.