Taylor Swift infrange ogni record e va in tour con artistə LGBTQIA+

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Se nelle ultime settimane non avete vissuto dentro una caverna, forse saprete che Taylor Swift ha rilasciato un nuovo album.

Midnights, decimo album in studio della cantautrice, sta rompendo ogni record immaginabile: acclamato da critica e pubblico (con un 85% di recensioni positive su Metacritic), è diventato l’album più ascoltato nella storia di Spotify e Apple Music con 184,695,609 stream al primo giorno di rilascio, e superando oltre i 776 milioni nel giro di una settimana. Ma questo è ancora nulla: nelle ultime 48 ore la popstar ha occupato tutti i dieci primi posti della classifica Billboard Hot 100, diventando la prima artista nella storia a raggiungere un traguardo simile. “Gli Swifties spesso chiamano Taylor Swift l’industria musicale. Mai come oggi quel soprannome è stato così vero” scrive Ethan Millman su Rolling Stone. Un record storico, ancora più importante se pensiamo che a ricoprirlo è un’artista donna, inarrestabile sin dal 2008 e in pieno controllo del suo mezzo creativo, in un panorama musicale ancora oggi dominato da misoginia e sessismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

Per non farci mancare niente, Swift ha da poco annunciato le date (per ora solo americane, ma con tappe internazionali che verranno annunciate al più presto) del The Eras Tour, primo tour mondiale dell’artista dal 2018, che Taylor definisce “un viaggio attraverso le ere musicali della sua carriera (passate e presenti“. Ciliegina sulla torta, a farle da spalla ci sono una valanga di artisti dichiaratamente LGBTQIA+, emergenti e non: “Mi sento la persona più fortunata al mondo ad avere la possibilità di portare questi brillanti artisti in tour con me” scrive Swift, che nelle 27 prime tappe sarà accompagnata da MUNA, band composta da tre artistə non binary e lesbiche che abbiamo intervistato lo scorso Giugno, la cantautrice bisessuale Phoebe Bridgers (che ha duettato con Swift nel brano Nothing New lo scorso anno), e l’artista norvegese gay-queer Marie Ringheim in arte girl in red, con cui si esibirà a Minneapolis durante la data del Pride. A seguire la band HAIM, i Paramore, Gracie Abrams, GAYLE, beabadoobee, e O W E N N.

Ma questa non è la prima volta che Swift dà ampio spazio agli artisti e il mondo LGBTQIA+: oltre ad aver supportato apertamente l’Equality Act nel 2018 e aver inviato messaggi di sostegno ai fan queer, Taylor includerà in uno dei suoi prossimi video musicali, l’attore e modello transgender Laith Ashley (anche primo membro trans nella crew di RuPaul’s Drag Race). Non sappiamo ancora quando uscirà, ma dal trailer ufficiale sembrerebbe che Ashley interpreterà l’amato di Taylor in un momento d’intimità: “Sei magica” ha scritto l’attore e modello, ricondividendo il trailer in una Instagram Story “Grazie per avermi fatto interpretare una piccola parte nella tua storia”.

© Riproduzione Riservata