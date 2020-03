Amici 19, “Valentin omofobo, bullo e violento”, spunta il video inedito (ma con ingiustificabile ritardo)

Venerdì scorsa Maria De Filippi ha perso la sua solita pacatezza nel corso del serale di Amici, in diretta da uno studio vuoto causa pandemia da Coronavirus. La conduttrice di Canale 5 ha prima discusso animosamente con Alessandra Celentano, in difesa del ballerino Javier, per poi cacciare letteralmente dallo show l’altro ballerino Valentin, colpevole di aver mosso critiche al programma e in quel momento in sfida e al televoto. Apriti cielo. Per la prima volta negli ultimi anni Maria De Filippi è stata subissata di critiche, soprattutto sui social, e da allora sono altrove spuntati come funghi video inediti di Valentin legati alla trasmissione, mai mostrati su Canale 5, su Witty Tv o su Real Time, che ci mostrano un ragazzo particolarmente arrogante, violento, insofferente alle regole, addirittura omofobo.

L’ultimo video a riguardo è stato oggi pubblicato da Dagospia, con Valentin che a tavola con gli altri ragazzi litiga con il compagno di danza Javier, nel commentare una coreografia. “Ma io non sono omosessuale“, sottolinea il ballerino rumeno, poi esploso gratuitamente nei confronti di Javier: “Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay”. “Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay”. “Al di là di questa danza sei un po’ gay”. A quel punto gli animi si accendono, Javier cambia addirittura tavolo pur di non cadere nelle provocazioni di Valentin, che arriva a minacciarlo, avvisandolo che “non mi importa che ci sono le telecamere”.