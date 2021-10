Tessa Rao: “Onorata di essere la prima Power Ranger dichiaratamente queer della tv”

< 1 minuto di lettura

23enne neozelandese, Tessa Rao è da inizio anno Izzy Garcia, ovvero la prima Power Ranger dichiaratamente queer dello storico franchise televisivo. Intervistata da ComicBook.com, Rao ha voluto elogiare il proprio personaggio e la sua “potente” storia di inclusione.

Questa rappresentazione significa così tanto. Questa storia è ciò che mi ha fatto e continua a farmi desiderare di fare questo lavoro. Una delle cose più potenti che possiamo fare come artisti è raccontare le storie di persone che non sono state raccontate affatto, correttamente o abbastanza. Non penso che quella sia l’unica parte di Izzy ad essere importante, penso che sia solo una parte della sua identità. Ma posso anche rispettare e apprezzare quanto sia grande questo momento, e sono davvero orgogliosa. Mi sento così orgogliosa di farne parte.

Rao ha poi ricordato il momento esatto in cui ha realizzato il “peso” di un simile personaggio all’interno della saga. “Non mi rendevo nemmeno conto che fosse il primo power ranger queer nella storia della TV”. “Inizialmente ho pensato che fosse probabilmente un grosso problema, ma alla fine la cosa più spaventosa è stata quella di dovermi tagliare i capelli. Non era come, ‘Oh mio Dio, dovrò interpretare questo personaggio,’ ma poi una volta che è successo e ho iniziato a rendermi conto del peso di ciò, ero tipo, ‘Oh wow, questo è un tale onore. Sono così fortunata ad avere questa opportunità.’”

Izzy Garcia è la prima power ranger apertamente queer nella storia della serie TV, ma non del franchise in generale. Nel film Power Rangers del 2017, Trini Kwan (Becky G) è stata raccontata nel pieno dell’accettazione della propria sessualità. Nella nuova pellicola della saga ci dovrebbero essere anche un Power Ranger omosessuale e uno transgender, anche se conferme in tal senso non ce ne sono.