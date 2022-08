The Inspection, primo trailer del film con Jeremy Pope giovane gay nei Marines tra nonnismo e omofobia

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Sarà presentato al Toronto Film Festival l’atteso The Inspection, drama scritto e diretto da Elegance Bratton con Jeremy Pope, da sempre gay dichiarato e già visto in serie tv come Pose e Hollywood, mattatore assoluto.

Pope interpreterà un giovane gay cacciato di casa e ripudiato dalla propria famiglia che si arruola nei Marines, pur di ottenere l’approvazione dell’esigente madre, interpretata da Gabrielle Union. Ellis non riesce “a mascherare” il proprio orientamento sessuale, diventando così vittima di nonnismo e omofobia da parte dell’istruttore Leland Laws e della recluta Laurence Harvey.

Nel cast anche Raúl Castillo di Looking, oltre a McCaul Lombardi, Aaron Dominguez e Bokeem Woodbine. Effie T. Brown, produttrice di Dear White People, produrrà il tutto con la A24 Films.

Un’opera ispirata a fatti realmente accaduti alla regista Elegance Bratton. Nel 2019 Pope è diventato la sesta persona nella storia ad essere nominato nello stesso anno per i Tony Awards sia come miglior attore in una commedia che come miglior attore protagonista in un musical (Choir Boy e Ain’t Too Proud, rispettivamente). Ha poi conquistato il ruolo principale nella serie Netflix Hollywood, per la quale ha ottenuto una nomination agli Emmy, facendosi inoltre vedere al cinema in “Quella notte a Miami…” e far suo un personaggio nella 3a e ultima stagione di Pose.

Pope sarà presto Jean-Michel Basquiat in The Collaboration di Kwame Kwei-Armah, che porterà al cinema la storica collaborazione/amicizia tra il pittore e Andy Warhol, interpretato per l’occasione da Paul Bettany, per poi girare Scandalous! di Janet Mock, in cui indosserà gli abiti di Sammy Davis Jr., che diede scandalo ad Hollywood per la storia d’amore con Kim Novak.

The Inspection uscirà il 18 novembre nei cinema d’America. Tutto tace sull’eventuale release italiana.

© Riproduzione Riservata