Bella Ramsey di The Last of Us: “Sono sempre statə non binariə e lo sarò sempre”

Straordinariə protagonista di The Last of Us, Bella Ramsey ha voluto festeggiare il Trans Day of Visibility con un 2° coming out, decisamente più esplicito rispetto a quello a mezza bocca di pochi mesi fa. 20 anni a settembre, Bella ha pubblicato sui social una vecchia immagine di sè, quando era poco più che unə bambinə, aggiungendo.

“Buon TDOV a questə piccolettə. Non conoscevo la parola non binario in questa immagine”. “Ma sapevo cosa significasse. Intrinsecamente. Perché lo sono sempre statə e lo sarò sempre. Tanto affetto a tutti i miei amici trans enby e gender funky. #TransDayofVisibility.”

Tantissimi fan hanno voluto ringraziare Ramsey per le sue parole. Anche Melanie Lynskey, che ha interpretato Kathleen in The Last of Us, l’ha volutə elogiare, scrivendo: “Sei così fantasticə“.

Bella aveva fatto coming out come persona non binaria nel corso di un’intervista al New York Post. Sebbene Ramsey non si identifichi con il binarismo di genere, non è affatto turbatə dal dover interpretare personaggi femminili. “Interpretare personaggi più femminili è un’opportunità per essere qualcosa di così opposto a me stessə, ed è davvero divertente“, ha rivelato a GQ.

Indimenticabile Lyanna Mormont nella serie televisiva Il Trono di Spade, Bella è ora definitivamente esplosa negli abiti di Ellie nell’adattamento televisivo HBO del videogioco The Last of Us. Nella prima stagione abbiamo visto il suo personaggio abbracciare una tragica storia d’amore con una coetanea, ma è nella seconda che Ellie dovrebbe vivere un altro incontro molto importante, che tutti i fan di The Last of Us aspettano con ansia. Nell’attesa, Bella ha stroncato gli omotransfobici che hanno attacco la serie negli ultimi mesi, mettendoli a tacere.

